MOSCÚ (AP) — El ministro de Situaciones de Emergencia de Rusia murió participando en ensayos de operaciones de emergencia, informó el ministerio el miércoles.

Yevgeny Zinichev, de 55 años, “falleció trágicamente en cumplimiento del deber durante ejercicios entre agencias para proteger a la zona del Ártico de situaciones de emergencia, al tiempo que salvó la vida de una persona”, dijo el ministerio en un comunicado reproducido por las agencias noticiosas rusas.

El ministerio no reveló el lugar ni las circunstancias de su muerte. Dijo en su página web que Zinichev viajaba a la región siberiana de Krasnoyarsk. El martes inauguró ejercicios en gran escala en siete regiones del Ártico ruso que debían continuar hasta el miércoles.

En una declaración enviada a The Associated Press, el ministerio dijo que Zinichev murió cuando intentaba salvar al conocido director de cine Alexander Melnik, quien estaba en el sitio de las operaciones. El comunicado no explica qué sucedió ni si Melnik sobrevivió.

Una fuente anónima dijo al sitio noticioso RBC que Zinichev murió durante la filmación de un video. Trató de salvar a un camarógrafo que tropezó y cayó al agua y ambos murieron, según el informe.

Margarita Simonyan, jefa de redacción del canal de televisión RT, describió el suceso en redes sociales.

Él y un “camarógrafo estaban parados en el borde de una saliente. El camarógrafo tropezó y cayó al agua. Había bastantes testigos… nadie comprendía lo que sucedió y Zinichev se arrojó al agua y cayó sobre una roca saliente”, escribió Simonyan.

Zinichev asumió como jefe del Ministerio de Situaciones de Emergencia en 2018. Su predecesor renunció poco después que un gran incendio en un centro comercial en Siberia mató a más de 60 personas, un hecho que estremeció al país.

Durante dos meses en 2016, Zinichev fue gobernador interino de Kaliningrado, la región más occidental de Rusia. Antes de eso formó parte del grupo de seguridad personal del presidente Vladimir Putin.