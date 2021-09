Está imputado por el delito de usurpación. La Fiscalía destacó que el acusado admitió que no contaba con autorización.

El juez federal Nº 1 de Santiago del Estero, Dr. Guillermo Molinari, resolvió procesar sin prisión preventiva a un hombre por usurpación (artículo 181, inciso 1, del Código Penal), un delito que prevé una pena de seis meses a un año de prisión. El sujeto había sido imputado, luego de que se constatara que había construido un puesto de comidas a la vera de la Ruta Nacional 34, entre los kilómetros 596 y 597, del departamento Avellaneda, sin ningún tipo de autorización de las autoridades competentes.

El Ministerio Público Fiscal Federal expuso durante el proceso que personal de Gendarmería Nacional realizó tareas de investigación reservada, no invasiva, ocasiones en la que habría constatado la existencia de “una construcción precaria, de chapas y postes, donde funcionaba un puesto de comidas”.

Asimismo, destacó que en la indagatoria, el imputado “manifestó que había construido ese puesto, que lo trabajaba junto con su familia y que no había tramitado la autorización para funcionar ante ningún organismo”.

Asimismo, destacó que del informe presentado por la Dirección Nacional de Vialidad, distrito Santiago del Estero, surge que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 27 del Decreto Ley 505/58, ratificado por Ley 14.467, “los caminos nacionales, así como los ensanches y obras anexas a los mismos, serán de propiedad exclusiva de la Nación”. Asimismo, indicó que teniendo en cuenta lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, “la conducta del imputado fue contraria con lo establecido por la normativa imperante en la materia” y añadió que “edificó una construcción en una zona en donde está prohibido hacerlo”.

En este sentido, la Fiscalía expuso que, en la indagatoria, el imputado dijo que “no realizó el trámite administrativo establecido por la Dirección Nacional de Vialidad para solicitar la autorización correspondiente para construir en zonas de camino aledañas a rutas nacionales, por lo que la ocupación que el mismo estaría realizando no solo sería contraria a lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito, sino que además carece de las autorizaciones”.

Antecedentes

Por otra parte, “de acuerdo con lo informado por la Policía de la Provincia de Santiago del Estero, ya presenta antecedentes de usurpaciones de propiedad, daño, violación de domicilio y amenazas, entre otros”, se destaca en la resolución del magistrado.

Por su parte, la defensa había planteado que “al no acreditarse la posesión, no hay delito de usurpación” y solicitó el sobreseimiento de su defendido o subsidiariamente que se dictara la falta de mérito, al considerar que “la imputación resulta endeble en base a que no se conoce el titular registral”.

El juez federal Molinari no hizo lugar a lo solicitado por la defensa del imputado, tras lo cual no solo procesó al acusado, sino también le impuso un embargo de bienes por 50 mil pesos, revelaron fuentes judiciales.