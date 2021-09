A pesar de que Luis Ventura está acostumbrado a los ritmos vertiginosos que dicta la televisión, los años esta vez le pasaron la factura. Por esta razón, el periodista decidió alejarse de la rutina por unos días e internarse en una clínica de Palermo.

Pero el mensaje con el que Ventura hizo su anuncio en su cuenta de Instagram dejó más incógnitas que certezas y alarmó a sus seguidores, que se preocuparon por su salud y le dejaron una catarata de mensajes.

“Gracias, Gustavo Sofovich, por cuidar mi salud y preocuparte de mi vida. Hisopado número 24 negativo. Estoy con gripe y me encendió una alerta. Voy a ver a mi neumonólogo Carlos Mosca y el miércoles me hago todos los estudios en la Clínica Trinidad. Me interno… No me llamen y los quiero a todos”, escribió Luis.

Para llevar tranquilidad, el panelista de Polémica en el bar ahondó en las señales que lo llevaron a hospitalizarse. “Me hice ayer un hisopado y me dio negativo. Estaba con una pequeña gripe y no quiero que se desarrolle, entonces, hoy me fui al neumonólogo. Me vio bien y me dijo que es una gripe común, pero que no la desatienda”, contó.

A raíz de esta advertencia, Ventura agregó que resolvió internarse para hacerse los estudios anuales. “Me interno el miércoles y me empiezan a hacer la batería de estudios a la nochecita. Después, el jueves ya me entran a pasear por toda la clínica y me hacen el resto de los estudios”, explicó a Pronto.

“Escribí ese mensaje porque después no quiero que se convierta en un drama. Cada vez que me interno, sale la noticia y se convierte en eso. Prefiero anticipar el juego. Lo importante es que estoy bien y quiero estar mejor”, aseguró, luego de pedirle a sus seguidores que no se preocupen por demás.

Fuente Paparazzi