Pampita atraviesa horas especiales, sensibles y no está bien anímicamente. Anoche, en el comienzo de La academia de ShowMatch sorprendió su ausencia. Carolina Ardohain no cumplirá su rol de jurado hasta el viernes. En la noche del martes la conductora no se pudo presentar al vivo del programa pero su ausencia se extenderá en los días.

A un mes y medio de haber vuelto a ser mamá, con su hermosa Ana en sus primeras etapas de crecimiento, para Pampita esta semana incluye una fecha movilizadora. Se cumple un nuevo aniversario del lamentable fallecimiento de Blanquita, uno de sus cuatro hijos con Benjamín Vicuña, quien perdió su vida en el 2012 tras una internación en de Santiago de Chile.

Inmersa en la tristeza, en la tarde de ayer se sintió muy mal internamente al punto de que no podía salir de la cama. Eso llevó a que decida tomarse unos días afuera de la pantalla chica para lograr recuperarse.

Lejos de la planificación o premeditación que pueden tener algunas ausencias laborales, en este caso fue espontáneo porque todo explotó en el día martes, cuando las emociones superaron el bienestar de Carolina.

Cumplidora como pocas a la hora de los compromisos profesionales, Ardohain se vio superada por la situación emocional lo que llevó a tomarse unos días para atravesar la difícil fecha y vivir el proceso de un duelo que nunca se termina, entendible, puertas adentro de a intimidad de su casa hasta la hora de la misa que, todos los años, hacen en homenaje a la nena.

Horas atrás, fue Vicuña quien expresó su tristeza a través de las redes sociales. “Hace nueve años, se detuvo el tiempo en tu mirada. Una mariposa longeva desplegó sus alas y yo intenté leerla como un papiro, sin entender la letra. Desde ese día, te lleno de cartas mi niña, cartas que van al cielo como mariposas borrachas”, escribió el artista chileno, junto a una foto de la niña con una mariposa dibujada en la cara. Nueve años que te disfrazaste de estrella, la más linda de todas”, compartió Benjamín, en una conmovedora carta pública.

Fuente Paparazzi