Este miércoles en La Academia fue una gala especial. Por un lado se definía quién era el próximo eliminado del certamen y, por el otro, se vivo un emotivo show de la mano de Darío Camaño, un artista callejero no vidente que emocionó a todos.

“Darío tiene 36 años, nació en Florencio Varela. Cuando tenía 1 año le detectaron un tumor en sus ojos y sus padres junto a los médicos tuvieron que decidir entre la vida o su vista. Es no vidente, no saben lo que canta”, así lo presentó Marcelo Tinelli y le pidió que cantara alguna canción.

Y agregó el conductor: “El joven es artista callejero pero ha sido invitado a cantar con el Chaqueño Palavecino y con varios cantantes”. Después de escucharlo cantar y que emocionara a todo el estudio, Marcelo le prometió que lo iban a convocar para un futuro ritmo que incluyera cantantes.

Después de mostrar su talento, Camaño hizo un pedido: “Lo único que estoy pidiendo como artista es trabajo, no quiero que nadie me regale nada, solo que me den trabajo”.

Luego le agradeció a Marcelo Tinelli por haberle alegrado su infancia. “Vos traías a gordos, flacos, negros, blancos y me enseñaste que el humor salva y todo lo puede“, cerró.

Fuente Paparazzi