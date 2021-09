La nueva temporada de Bake Off Argentina todavía no empezó y la polémica ya sobrevuela a sus participantes. Es que, después del escándalo que surgió al salir a la luz el fraude de Samanta Casais, que entró al programa asegurando que era cocinera amateur cuando no era así, las alarmas quedaron encendidas.

Y empezaron a sonar con Paula, una joven twittera cuyo rostro ya se puede ver en el spot promocional del reality de Telefe que arranca el 13 de septiembre. El tema es que la participante, que tiene una legión de seguidores en red del pajarito, también parece tener mucha experiencia en el arte “pasteleril”.

Así lo demuestra Paula en sus redes sociales, donde desde hace varios años comparte sus creaciones dulces: tortas y demás delicias con una decoración muy esmerada y bien lograda, basada en videojuegos, películas y demás personajes.

Emocionados porque ya llegó a la pantalla, los seguidores de Paula, o @xpawsi, como se la encuentra en Twitter, sus followers la llenaron de mensajes y felicitaciones. “Chicos banquen que no sé si puedo confirmar, tengo que hablar con mis abogados. Pero sí, nos vemos el 13 y vayan siguiendo mi canal de Twitch que se vienen cositas”, respondió.

“¡Ahí estoy! Aparecí en la tele. Esa soy yo. Esa es mí torta”, había dicho antes, exultante al verse. En las semanas anteriores, había mostrado cómo entró al reality: “Ya completé el formulario y subí mi video para Bake Off Argentina haciendo esta torta, ahora a cruzar los dedos y esperar que todo el aguante que me dieron me acompañe”.

Entre los comentarios que le hicieron no faltaron los que señalaban si Paula era una candidata plausible de entrar a la competencia, dado que tiene un emprendimiento. Sin embargo, según el reglamento, los participantes pueden trabajar en pastelería por su cuenta, mientras no se trate de su principal ingreso.

Y ella, además de su emprendimiento llamdo @dosmilcinco2005, también trabaja como administrativa. Así que, por ahora, todo bien, todo legal…

Que empiece el juego, nomás.

