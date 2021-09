Para Pampita, los primeros días de septiembre son especiales. Más allá del dolor que, es entendible, la acompaña siempre, los aniversarios de Blanquita la movilizan… y no es para menos. Se trata de la pérdida de quien era en ese momento su única hija, una herida que la acompaña día y noche.

Atravesada por el dolor, esta semana Carolina Ardohain tuvo que ausentarse de sus labores por algunos días, para vivir en la intimidad de su casa y con su familia lo que significa una fecha clave si las hay y que por nada del mundo para la conductora pasa por alto porque, claro, tiene un peso y un significado mas que significativo para ella y sus otros hijos, Beltrán, Bautista y Benicio como así también para Benjamín Vicuña, quien compartió un texto en memoria de la pequeña.

Porque más allá de que todos los años, el 8 de septiembre Pampita no trabaja, esta vez extendió su ausencia en los días porque la superaron las emociones. Por eso grabó su programa Pampita on line pero prefirió no presentarse en La academia de ShowMatch.

En Los ángeles de la mañana, por El Trece, fue Ángel de Brito quien contó que Carolina no asistirá al programa de Marcelo Tinelli hasta el viernes y compartió una sensible situación que él y el resto del jurado del programa nocturno viven cada vez que una nena se presenta en la pista de ShowMatch.

“La misa en homenaje a Blanquita fue ayer a las nueve de la noche, por eso Pampita no estuvo en el jurado. Sí hizo su programa. Cada vez que viene una nena a cantar o a bailar, Pampita se larga a llorar desconsoladamente”, contó Angel.

“Se produce una cosa en el jurado tremenda… Porque le agarramos la mano, la consolamos, pero igual… No lo puede contener, es una angustia que le brota”, agregó De Brito sobre la tristeza que se vive en el programa y que, en su momento, también compartieron en los largos años del Bailando por un sueño.

Fuente Paparazzi