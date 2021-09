Desde hace varios meses se conocía que la pandemia de coronavirus iba a condicionar la dinámica de los comicios que se desarrollarían este año; tanto las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo, como las elecciones generales del 14 de noviembre.

No obstante, aquel dato disparó una serie de rumores acerca de cómo se darían las votaciones. Se generaron algunos mitos, como el hecho de era obligatorio que cada persona lleve su propia lapicera ese día, y no faltaron las fake news, como la que circuló por algunos grupos de WhatsApp, acerca de que si no se cerraba el sobre delante del presidente de mesa se iba a anular el sufragio.

Panorama Tucumano convocó para la edición de esta noche -la última antes de las PASO- al secretario electoral nacional de Tucumán, Rogelio Rodríguez del Busto, para que purgue algunas dudas y dé precisiones acerca de la forma en que se desarrollará la jornada comicial.

“No será una elección como la que estamos acostumbrados a vivir, debido a la pandemia. Primero, se aumentó el número de establecimientos donde se vota: se pasó de 415 a 512; y se sumaron clubes: el más emblemático, Atlético Tucumán, pero también Sportivo Guzmán, por ejemplo. Eso hizo que entre un 20% y un 25% de electores cambien su lugar de votación, por lo cual recomendamos que se busquen en el padrón“, dijo la autoridad electoral.

Precisó que ahora todas las mesas quedarán en las plantas bajas de los establecimientos; es decir la gente no deberá subir escaleras.

Respecto de la supuesta obligación de que cada elector lleve su propia lapicera para firmar el padrón luego de haber emitido el voto, Rodríguez del Busto desmitificó tal afirmación. “Una vez que la persona haya introducido el sobre en la urna, el presidente de mesa lo invitará a que firme. Para ello, el elector puede tener su propia lapicera, pero puede no tenerla. En ese último caso, se le proporcionará una debidamente sanitizada. Pero incluso, si no quiere firmar el padrón puede no hacerlo. No es obligatorio que firme el padrón”, afirmó.

Contó que luego, para cotejar qué ciudadanos votaron se escanea el código de barras del padrón, y de ese modo se obtiene la información sobre los votantes

Rodríguez del Busto también desmintió la fake news que se viralizó, que afirmaba que se anularía el voto de la persona que no cierre el sobre a la vista del presidente. “Yo recomiendo que nadie pase la lengua por el sobre, pero no por la covid-19, sino por cualquier otra bacteria que pudiera tener. Basta con poner la solapa del sobre por dentro de este; pero si el ciudadano lo quiere pegar -con cinta, con pegamento, como sea-, que lo haga. Si eso le da tranquilidad, que lo haga; pero no es obligación. Y es mentira que debe pegarlo fuera del cuarto oscuro”, señaló.

Señaló, además, que Tucumán será el único distrito en el cual las autoridades sanitarias tomarán la temperatura a todos los electores. “Si da un registro alto, se le hará un test; si da negativo, podrá votar. Si da positivo, deberá aislarse, como cualquier persona que tiene civod-19”, explicó.

Sobre estas y sobre otras cuestiones más Rodríguez del Busto continuó dialogando con el conductor del ciclo, Federico van Mameren. En esta nota puede verse el video completo de la entrevista.