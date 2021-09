La actriz Lily Collins y el director de cine Charlie McDowell se casaron el fin de semana. En una ceremonia al aire libre en Colorado, Estados Unidos, la pareja dio el ‘sí, quiero’. En sus redes sociales, la protagonista de Emily in Paris compartió algunas fotos del momento tan especial.

“Nunca quise ser el ‘alguien de alguien’ tanto como con vos y ahora puedo ser tu esposa. El 4 de septiembre de 2021 nos convertimos oficialmente ‘el uno del otro’ para siempre. Te amo más allá”, escribió Collins junto a una foto de ellos besándose y con una imponente cascada de fondo.

Lily Collins posteó imágenes de su casamiento en las redes sociales. (Foto: Instagram @lilyjcollins)

La novia lució un vestido blanco diseñado por Ralph Lauren, mientras que su pareja se vistió con un traje de terciopelo oscuro.

Emocionada por este paso tan importante en la pareja, hizo otro posteo en su cuenta de Instagram donde expresó: “Lo que comenzó como un cuento de hadas, ahora es mi realidad para siempre. Nunca seré capaz de describir apropiadamente cuan fuera de este mundo fue este fin de semana, pero mágico es la mejor palabra que encuentro para comenzar”.

McDowell, a su vez, también replicó en su perfil de esa red social las mismas fotos que su esposa y no escatimó en halagos hacia ella: “Me casé con la persona más generosa, considerada y hermosa que he conocido. Te amo”, le dijo.

El posteo que compartió Charlie McDowell. (Foto: Instagram @charliemcdowell)

Collins trascendió internacionalmente por interpretar a Emily Cooper en la popular serie Emily in Paris. La trama de la ficción producida por Netflix trata sobre una chica, nacida en Chicago, que consigue un trabajo en una empresa de marketing en la capital francesa, donde debe adaptarse al estilo particular que tiene esa ciudad, mientras transita diferentes relaciones amorosas.

La pareja junto a su mascota. (Foto: Instagram/@lilyjcollins)

Ambos vienen de familias de artistas muy reconocidos. La actriz, de 32 años, es la hija que el cantante Phil Collins tuvo con Jill Tavelman, mientras que McDowell, que tiene 38, es hijo de los intérpretes Malcolm McDowell -famoso por ser el protagonista de La naranja mecánica– y Mary Steenburgen.

Lily junto a Charlie. (Foto: Instagram/@lilyjcollins)

La relación que mantienen empezó hace poco. De acuerdo a la revista People, los primeros rumores sobre su romance comenzaron a sonar con fuerza en julio de 2019 cuando fueron vistos a la salida de un bar en Los Ángeles. Un mes después, ella oficializó el noviazgo al compartir una serie de fotos junto a McDowell en París. “Siempre te cubrí la espalda”, expresó en una de las imágenes en donde se la veía apoyar la cabeza sobre el hombro de su pareja.

La actriz se hizo conocida por Emily in Paris, pero también encarnó a Blancanieves en Espejito espejito y protagonizó otras películas muy conocidas como Cazadores de Sombras: Ciudad de huesos, To the Bone y Ted Bundy: Durmiendo con el enemigo. El director de cine por su parte, trascendió por estar al frente de los films The Discovery y The One I Love, y episodios de las series Legion y Silicon Valley.