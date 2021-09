Cumpleaños de Granata, foto NA.

Un video de la celebración del cumpleaños de Amalia Granata, precandidata a senadora por Santa Fe de Juntos por el Cambio, que se llevó a cabo en un espacio cerrado se filtró este martes en redes sociales. Rápidamente salió a responder la viralización del mismo y aaseguró que se trata de una “operación política”.

Las imágenes pertenecen al festejo por su cumpleaños número 40 realizado en el mes de febrero y del que participan algunos famosos, entre ellos el matrimonio de Diego y Yanina Latorre, el periodista de chimentos Marcelo Polino y la modelo Luli Fernández.

Poco después de su difusión, Granata salió a dar explicaciones por Twitter: “El 26/02/21 cumplí 40 años en ese momento regía DISPO, no ASPO. Reuniones sociales en lugares cerrados hasta 20 personas estaban permitidas. Mis invitados fueron 10 y en una galería al aire libre”, escribió.

Y luego amplió en mayúsculas: “Las operaciones berretas de la vieja política no me van a amedrentar”.

