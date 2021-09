Luego de la vuelta de Mirtha Legrand a su programa de El Trece, si hay un regreso que fue importante en el ambiente artístico fue el de Susana Giménez, quien tras ausentarse toda la pandemia en Uruguay y sobreponerse al Covid regresó al país… y a Telefe.

La Diva brindó una entrevista exclusiva con Rodolfo Barili y Cristina Pérez para el noticiero con un formato en “realidad aumentada” que le permitió salir desde su casa simulando tener a los periodistas en frente cuando no lo estaban. Y fue en esa charla amena en la que la conductora repasó su lucha contra el coronavirus, lanzando un dato… hasta ahora desconocido y que tiene que ver con un medicamento que le salvó la vida.

“Mi Covid fue malo, muy grave. Tuve neumonía bilateral y fue muy horrible. No imaginé nunca que era una cosa así y las secuelas que te deja. El peor miedo fue morirme y que me intubaran. Eso me aterrorizaba. Me dieron todo lo que podían y me salvaron dos inyecciones muy fuertes y caras”, reconoció Su durante la charla.

Debido a las repercusiones que tuvieron sus declaraciones y que inmediatamente tomaron notoriedad, incluso en sus propias redes sociales, la propia Susana se vio obligada a salir a aclarar en su cuenta de instagram y dar más detalles sobre ese anticuerpo que le aplicaron en el país vecino.

Cuando Giménez estaba internada en Punta del Este y se le complicó el cuadro de neumonía bilateral los médicos le suministraron una medicación que, según ella, fue fundamental para su recuperación. Dato que despertó la curiosidad de sus seguidores por saber que le aplicaron. A lo que la propia Su eligió su cuenta de instagram para referirse al tema.

“Para todos los que me preguntaron cual es la ampolla que me dieron cuando tenía COVID-19 que me hizo tanto bien, el suero se llama Tocilizumab. Por favor, tengan en cuenta que no se puede suministrar sin prescripción médica y es recomendable solo para ciertos casos e instancias”, escribió la Diva en sus historias.

En Nosotros a la Mañana y en LAM se encargaron de dar detalles sobre dicha milagrosa medicación e informaron que son anticuerpos monoclonales. La terapia cuesta alrededor de 2850 dólares y se aplica vía intravenosa. “Los médicos usaron con ella uno que se llama Tocilizumab”, lanzó Carlos Monti mientras en pantalla mostraban el estuche y jeringa que le aplicaron a Susana.

Fuente Paparazzi