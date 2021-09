Spazios, constructora Argentina que da la posibilidad de crédito para la vivienda.

La mayoría de los jóvenes y familias lo sueñan, pero no lo ven posible: el sueño de vivir en una casa propia, para los argentinos es algo cada vez más lejano. Es que la caída del ingreso real en términos de compra inmobiliaria y la inestabilidad macroeconómica del país, se suman a que, actualmente, el crédito hipotecario es una opción prácticamente inexistente para el acceso a la vivienda.

El análisis se desprende de un nuevo informe de Reporte Inmobiliario, que pone en evidencia que, en la ciudad de Buenos Aires, la cuota a pagar por un crédito hipotecario por la financiación del 80% del precio de un departamento usado de dos ambientes es más alta que el ingreso total de un trabajador registrado, considerando incluso el proporcional de adicionales, vacaciones y aguinaldo.

Para acceder a ese crédito hace falta demostrar ingresos por casi $350.000 pesos mensuales, lo que implicaría nada menos que multiplicar por cuatro el salario promedio bruto registrado. “En los bancos para acceder a un crédito para un departamento de USD 60.000 una persona tiene que demostrar ingresos mayores a los 350 mil pesos para arriba teniendo cuotas de 90.000 pesos. Es muy complicado para una familia hacerlo“, declara Juan Manuel Tapiola, director de la constructora Spazios.

“Argentina es uno de los países más complicados para obtener un crédito en un banco para la obtención de una vivienda…Nuestro plan es que con 30.000 o 40.000 pesos mensuales, una persona puede acceder a la compra de un departamento de calidad, haciendo desaparecer el dólar de la ecuación para obtenerlo“, revela Tapiola.

Los bancos argentinos piden un sinfin de requisitos para poder obtener un préstamo hipotecario que muy pocos trabajadores pueden cumplirlos. “Nuestra idea es que la persona no tenga que tener requisitos previos, accedés a una cuota acordada para poder pagar tu departamento en pesos“.

Spazio Royale, viviendas desde pozo en pesos.

La constructora Spazios creó un plan de pagos armado a medida para que sea la cuota más baja posible. Teniendo dos posibilidades:

Plan Cuota Alquiler

Si estás alquilando, tenemos un plan para que podas pagar una cuota más baja mientras estás alquilando.

Plan Flexible

Si estas pagando un departamento y te querés pasar a otro proyecto que te gusta más o querés un departamento más grande, lo podés hacer.

Cuotas en pesos que se actualizan por el CAC (Cámara Argentina de la construcción), que tiene en cuenta sólo la inflación de los materiales y la mano de obra. También cuentan con un plan de cuotas fijas en pesos, sin interés y sin ningún tipo de ajuste.

Financiamos hasta 360 cuotas.

Sin cuotas sorpresa.

Sin gastos administrativos.

Con beneficios si adelantas cuotas.

Sin refuerzo extra para mudarte. Te podés mudar sin tener pago el 100%

Tomamos propiedades en parte de pago.

Spazio Royale, viviendas desde pozo.

“Este 8 de septiembre a las 19 horas tenemos un evento online en www.masdueños.com donde las personas pueden participar en un momento único mostrando los detalles de 5 edificios para poder conocerlos. En el evento se sorteará una cochera y un millón de pesos en cuotas, y habrá descuentos exclusivos a los que reserven en el evento”.

Esta nueva propuesta revela la visión de la constructora: Revertir el déficit de vivienda en Argentina. “En otras palabras, crear tantas viviendas por año que revertimos la tendencia hacia abajo del número de familias que no tienen vivienda en nuestro país. Por eso, cuando decimos “revertir el déficit de vivienda” no nos referimos únicamente a crear “vivienda digna”. Nuestro producto es entregar un ´estilo de vida excepcional´ así que no podemos conformarnos con ´vivienda digna´”, revela la web de Spazios.

Fuente Diario26