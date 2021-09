En el pequeño pueblo de Laguna Blanca, provincia de Formosa, todos se conocen, por eso a sus habitantes les fue fácil reconocer a un hombre que golpeó a su expareja. La agresión ocurrió a fines de agosto, el atacante está libre y una usuaria compartió el video.

Yésica contó en el portal de periodismo ciudadano que la violenta escena sucedió en un conocido supermercado donde la víctima trabaja como encargada. El hombre fue hasta el lugar de trabajo y, por lo que se ve en las imágenes que fueron registradas por la cámara de seguridad del lugar, hubo una discusión.

Segundos después, el agresor pasa del otro lado del escritorio y le pega una trompada en el brazo izquierdo a la víctima. No conforme con esto, le da una cachetada en la mejilla izquierda. La mujer no pudo defenderse y quedó sentada atónita en la silla.

Su hermana, en diálogo con el diario La Mañana, contó que la mujer hizo la denuncia en la comisaría local pero no le tomaron las imágenes como prueba. “Llevó el video cuando fue a denunciarlo y la oficial lo vio, pero no lo puso en el expediente. Después se fue a la Oficina de Violencia Intrafamiliar de Clorinda, y no le tomaron la denuncia porque ella ya había efectuado ese tipo de presentación en Laguna Blanca”, explicó.

“Entonces, lo que hizo fue ir a la Comisaría de Laguna Blanca otra vez a ampliar la denuncia, con dos testigos y el video. Lo único que le dieron al agresor fue la perimetral. No se puede acercar a ella y a mis sobrinos por 90 días. Pero él está suelto ahora. La Justicia no hizo nada”, agregó.

Sin embargo, la policía formoseña dio otra versión de los hechos. En una entrevista con el mismo medio, Silvia Van Dyck, jefa del Departamento Judicial de la fuerza de seguridad, a cargo de la Dirección General de Género y Violencia Intrafamiliar, aseguró que “la policía siguió todos los plazos legales y cumplió con todo lo dictaminado por la justicia”.

El mismo día del ataque, el agresor fue detenido y a la víctima se la llevó al hospital para examinarla. Al otro día, el 25 de agosto “por orden del juez Mauriño se le otorgó la eximición de prisión y se le notificó la prohibición de acercamiento”.

También Van Dyck aclaró que el video lo vieron el día 26 de agosto, después de que el agresor quedara libre. “En ningún momento en la primera denuncia se mencionó o se presentó algún video. Sólo las compañeras de trabajo manifestaron que el supermercado tenía muchas cámaras”, concluyó.

Fuente: TN