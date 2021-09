Un joven cambió su vida para siempre luego de un suceso muy desafortunado. Luego de una noche de fiesta, se durmió sobre las vías del tren en la localidad mendocina de Guaymallén. Esta persona no llegó a despertarse a tiempo porque cuando lo hizo notó que tenía un pie arrancado y el otro muy herido.

Unas horas después del hecho grotesco, un hombre que pasó por la zona alertó a las autoridades del incidente y ahí comenzó el trabajo de la policía y de los médicos. El joven fue llevado de urgencia a un hospital de la localidad para tratar su gravísima lesión. “Amputación de miembro inferior derecho por colisión vial y falta de tejido blanco en el miembro inferior izquierdo” fue el diagnóstico del paciente ni bien llegó a la clínica. Sin embargo, poco se pudo hacer. El joven ya había perdido un pie y el otro tuvo que ser amputado por los médicos por lo severo de la lesión.

La persona arrollada por el tren asegura que no recuerda cómo fue la situación luego de la fiesta. No tiene los detalles de cómo llegó a las cercanías de la vía del tren y no se acuerda el momento del choque. Después de perder el conocimiento en la fiesta, producto del alcohol, no recuerda nada hasta el momento posterior a ser atropellado por el tren.

Las autoridades de la zona tienen la teoría de que el ferrocarril desplazó al joven por 6 metros, aunque él no lo recuerda. Puede vivir para contarlo, aunque, sin dudas, esta lesión cambiará su vida por completo.

FuenteNexofin