Dos o tres semanas atrás, un hilo de twitter recordando viejas parejas famosas hizo tanto barullo que escapó de las redes sociales e invadió las radios y la tele. De repente, miles de personas se encontraron conversando acerca de relaciones faranduleras que habían caído en el más profundo de los olvidos. Aunque no haya estado entre las mencionadas, la de la periodista Pilar Smith y el humorista Chino D´Angelo tendría que haber figurado, sobre todo por cómo terminó.

Conductora junto a Angel de Brito y a Pía Shaw del ciclo El Espectador, que va de lunes a viernes de 14 a 16 por la CNN Radio, Pilar confesó el traumático final de aquel noviazgo. Sucedió de casualidad, cuando el popular “Angelito” intentaba recordar por qué la había mencionado en Los Angeles de la Mañana, el explosivo y rendidor programa que lidera en Canal 13.

A Pilar le dio curiosidad, le preguntó qué había pasado y De Brito, por fin, se acordó. “Ahhh… Lo que sucedió fue esto -le informó-, estábamos haciendo un enigmático y uno de los nombres que se tiraron fue el tuyo. Entonces yo mencioné tu romance con el Chino, pero por nada, simplemente porque se me vino a la cabeza. A los pocos minutos me escribió él, y además de tirarme un nombre por el enigmático se acordó de vos”.

“Me puso “vos también mirá lo que venís a recordar, Angel. Yo sufrí mucho por Pilar, por eso no hablo de ella. Estaba muy enamorado de ella, y cuando me dejó la pasé muy mal. Sinceramente, lloré mucho. En serio te lo digo””, agregó el periodista. Pocos segundos después le dijo a Pilar que “obviamente sabía que fueron novios pero no tenía tanto que habían terminado así de mal, ahora contame”. La curiosidad había cambiado de bando.

La periodista -que también se destaca todas las mañanas en el noticiero de Telefe- no tuvo pelos en la lengua. “Yo me separé la verdad porque no nos llevábamos bien y él me acuerdo se quiso levantar a mi mejor amiga. Por eso yo lo hice sufrir mucho. Porque se quiso levantar a mi mejor amiga, y eso no se hace”, aseguró, provocando el asombro de Angelito.

Al revés de lo que pregona y predica Mirtha Legrand, Pilar se mostró memoriosa y rencorosa también. “Ahí dije “¿Ah… sí? ¡Y ahí le di con todo! ¿Te acordás que no quiso venir a la CNN cuando salimos desde Laflia, que vos lo invitaste? Bueno, fue porque estaba yo. Era muy chiquita, era muy pequeña. El estaba enamorado. A mi se me pasó la bronca, se me fue…además, pasó tanta agua abajo del puente. Ya me vengué, ya lo destrocé por todos lados en su momento, así que para mi ya está“, finalizó.

Fuente Paparazzi