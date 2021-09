Vidal, cierre de campaña.

La precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires de la lista Juntos Podemos Más, María Eugenia Vidal, cerró su campaña electoral con miras a las PASO del próximo domingo, en un acto que se realizó en La Rural del barrio de Palermo.

En el acto estuvieron el expresidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

.

Vidal, en tanto, estuvo junto con Martín Tetaz y Paula Oliveto, quienes la acompañan en la lista de Juntos Podemos Más que competirá el domingo en las primarias de la alianza Juntos por el Cambio con las nóminas de Adelante Ciudad, que lidera Adolfo Rubinstein, y de Republicanos, que encabeza Ricardo López Murphy.

.

Vidal cerró el acto y expresó: “Basta a que militen los cierres de las escuelas, basta a que nuestros hijos se quieran ir, basta a que nuestros padres pierdan un año de vida que no les sobraba, basta a tener que despedir a nuestros hijos en Ezeiza”.

“Con el basta no alcanza. ¿Saben qué le tenemos que decir este domingo? Bien fuerte, con orgullo: “A pesar de todo esto no pudieron con nosotros””.

La primera candidata a diputada nacional reconoció que hay muchas personas que están “desesperanzadas” con el futuro del país, pero los convocó a acompañar a los candidatos de Juntos por el Cambio para “sacarse una mochila de encima” y sentirse “más aliviados” el lunes 13 de septiembre, el día posterior a las PASO.

.

“¿Saben qué? No somos todos lo mismo. Este gobierno se burló de nosotros, este gobierno nos estafó . Este gobierno vacunó a sus funcionarios mientras nuestros abuelos esperaban las vacunas. Con este gobierno, mientras tus hijos no tenían clases, adiestraban al perro del Presidente. Este gobierno festejaba cumpleaños en Olivos… Pero además te hizo promesas que no cumplió: te prometió unidad y desde hace un año y medio lo único que hace es echarle la culpa de todo lo que hace mal al gobierno anterior”, agregó.

“Este domingos deciles basta y deciles no. No les des más poder porque ya sabés lo que hacen con el poder cuando se los das. Deciles no a la burla, a la estafa al atropello. Sí a la honestidad, a la verdad, a la educación, al trabajo. Si hacés eso, yo les hago una promesa que se va a cumplir. El 13 te vas a sentir más aliviado, vas a sentir que te sacaste una mochila de encima, que vas a tener futuro y esperanza”, cerró.

Fuente Diario26