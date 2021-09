Hace 17 años, Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro protagonizaron Floricienta, la tira juvenil creada por Cris Morena que fue un éxito por la pantalla de El Trece primero y luego en otros países. Ahora los protagonistas se volvieron a reencontrar para trabajar en un proyecto juntos y realizaron un vivo en Youtube que generó una enorme sorpresa entre sus cientos de seguidores.

Primero apareció Florencia frente a cámara y a los pocos segundos presentó a su colega, Juan. “Señora, señor, no está delirando, no es el efecto secundario del Aztrazeneca”, dijo en tono de broma el artista. Luego, comenzaron a leer los comentarios de diferentes personas de Alemania, México, Paraguay, Bolivia y otros países.

“Esto es histórico. Nosotros hicimos una especie de reencuentro, de entrevista que va a salir en breve, hicimos una yapa, estuvimos cantando. Eso no lo vamos a contar tienen que suscribirse al canal en el momento. Y Juan de repente dijo que hiciéramos un vivo”, explicó Bertotti a los fanáticos. También apareció en el vivo de Youtube Willie Lorenzo, un cantante, guitarrista y compositor que los ayudó en el tema que prepararon.

Los actores no estaban muy familiarizados con el manejo de un vivo en la plataforma y se reían de sí mismos por no poder entender cómo funcionaba. “Va todo tan rápido que no podemos leer las preguntas… menos mal que no manejábamos tecnología en nuestra época”, dijo Juan, entre risas.

Cabe recordar que la tira juvenil contaba la historia de Florencia Fazzarino, una chica huérfana que trabajaba en una verdulería y tenía una banda de música. Al irse la cantante, la joven ocupa su lugar en el grupo y consiguen una actuación en la fiesta que organizan los hermanos Nicolás y Maia Fritzenwalden en su mansión. Es allí donde su destino se unirá para siempre al de esta familia. El romance entre Flor y Federico “Freezer” Fritzenwalden cautivó a los televidentes.

El elenco estaba integrado por reconocidas figuras como Fabio Di Tomaso, Isabel Macedo, Graciela Stéfani, Esteban Prol, Gerardo Chendo y Camila Bordonaba, Benjamín Rojas, Nicolás Maiques, Paola Sallustro, Lali Espósito, Agustín Sierra, Stéfano de Gregorio, Brenda Gandini, Henny Trayles, Zulma Faiad, Hilda Bernard, Claudia Lapacó y Alberto Anchart.

Cabe recordar que, luego de terminar la primera temporada, Gil Navarro decidió no continuar en la ficción, por lo que su personaje terminó de manera trágica al intentar salvar la vida del Conde Máximo Augusto Calderón de la Hoya (encarnado por Di Tomaso) quien a partir de ese momento ocupó el rol de galán protagónico de la historia. Pese a esto, para los seguidores de la tira Juan nunca dejó de ser el príncipe de Flor.

Como consecuencia del furor por la telenovela y sus canciones, el final de la segunda temporada lo realizaron en directo en el Hipódromo de San Isidro. Más tarde, el elenco, tanto de la primera temporada como de la segunda, realizó la versión teatral de Floricienta en la Argentina y más tarde en el exterior: Latinoamérica, Europa y Medio Oriente. Incluso, en agosto de 2020, en plena pandemia, Telefe repuso la ficción juvenil y logró superar los 14 puntos de rating.

Fuente: TELESHOW