El intendente de la Capital y precandidato a senador nacional de Juntos para Construir (JxC), Germán Alfaro, recorrió ayer distintas localidades del sur provincial, donde instó a votar “con la razón y con el corazón, porque es la única manera de lograr un cambio para Tucumán”.

El jefe municipal estuvo acompañado por los precandidatos a diputados nacionales de su espacio, Ramiro Beti, Raúl Albarracín y Katherina Mazzuco.

Los precandidatos del alfarismo visitaron Concepción, donde recorrieron los barrios Sarmiento y El Tiro, donde los vecinos plantearon que viven en una situación de pobreza y abandono por parte del Estado.

“Evidentemente del futuro que hablan algunos no incluye a todos, y lo pudimos comprobar en esta zona. Tenemos que estar juntos para construir otro Tucumán”, planteó Alfaro, cuyo espacio competirá el domingo en la interna de Juntos por el Cambio.

La comitiva se trasladó luego a la localidad de Gastona Sur, donde realizaron una caminata para tomar contacto con los vecinos e interiorizarse sobre sus necesidades.

Los referentes del alfarismo llegaron a Gastona Norte, donde compartieron un almuerzo con dirigentes y vecinos en el “Recreo Bailable Cacho González”, un lugar emblemático de la zona.

“Venimos de varios lugares y estamos seguro de que estamos ganando los tucumanos de bien y que Manzur ya se está yendo, y a esto vamos a lograrlo juntos”, arengó el intendente de la Capital en su mensaje. Además, instó a votar “con la razón y con el corazón, porque es la única manera de lograr un cambio para Tucumán”.

A continuación, Alfaro y el resto de los candidatos visitaron Arcadia, donde recorrieron el merendero “Unidos por una Sonrisa”, donde se brinda contención y alimentación a aproximadamente 50 niños de la zona, y realizaron una caminata para interiorizarse sobre las necesidades de los vecinos. “Gracias a los vecinos de Arcadia por su cálido recibimiento. Les digo que no están solos, que vamos a dejar todo para cambiar a Tucumán”.

Más tarde, los precandidatos de Juntos para Construir regresaron a Concepción, donde participaron de un bingo organizado por la “Asociación Civil Aprendamos Juntos” en beneficio de niños que necesitan apoyo educativo en el barrio 1° de Mayo, ubicado en una de las zonas más vulnerables de la “Perla del Sur”

De la actividad participó una importante delegación de deportistas de distintas localidades.

“El deporte nos posibilita tener jóvenes de bien en nuestra sociedad y es importante para ellos que escuchen a sus padres para convertirse en personas de bien, porque desde la unión familiar es cómo vamos a recuperar el tejido social en Tucumán, que se ha roto”, expresó Alfaro en su discurso.

El líder de JxC sostuvo que “es importante que desde el Estado se le dé más prioridad a la educación, para que los jóvenes puedan tener un estudio superior o la posibilidad de aprender un oficio”. En un mensaje a los jóvenes presentes, Alfaro los instó a “luchar porque ahora son el presente y voten con la razón y con el corazón, porque es la única manera de lograr un cambio para Tucumán”. Y agregó: “El patrimonio de ustedes es el espíritu de lucha para poder enfrentarse a una dirigencia mediocre”.

Con las últimas luces del día, los precandidatos de JxC participaron de un acto en la localidad de Alpachiri. “En cada comuna que vamos, el delegado presiona a la gente para que no participe y no nos cuente cuáles son sus necesidades. Lo estoy viendo a lo largo y a lo ancho en toda la provincia. Les pido que no bajen los brazos, que luchen para tener una oferta educativa que les permita desarrollarse y así poder quedarse aquí, en su lugar de nacimiento”, manifestó Alfaro.

En la última actividad de la jornada, los referentes de JxC participaron de multitudinario un acto en la localidad de La Trinidad, donde fueron recibidos por una importante caravana de vehículos.

“Quiero decirles que estamos ganando, no está ganando Alfaro, no está ganando Ramiro Beti, no está ganando Raúl Albarracín, sino que están ganando los tucumanos, porque a partir de este momento comienza otra historia para la provincia, porque comenzaremos a trabajar para que no haya desempleo, pobreza e inseguridad”, manifestó Alfaro en diálogo con la prensa. Y remató: “Por suerte ya le queda poco a quien es dueño de las frustraciones y del fracaso en nuestra provincia, que es el gobernador Juan Manzur”.