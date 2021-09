“No puedo explicar el dolor que esto significa”, expresó Sofía Maccari, jugadora del seleccionado femenino de hockey sobre césped, a través de sus redes sociales.

Sucede que la integrante de “Las Leonas” sufrió un dramático hecho de inseguridad en las últimas horas cuando se dirigía a su casa, en el partido bonaerense de Escobar.

En el violento atraco, narró la deportista de 37 años, los delincuentes se llevaron una de las conquistas más importantes que obtuvo a lo largo de su extensa carrera.

“Me asaltaron dos hombres armados. Me robaron el auto, el celular y, lo más doloroso, la medalla olímpica”, detalló Maccari.

Se trata de la presea plateada obtenida en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en los que el equipo dirigido por Carlos Retegui quedó en segundo puesto, tras perder la final contra los Países Bajos.

“Sofi” tiene todavía una medalla -también de plata- de los JJOO de Londres 2012. Sin embargo, explicó que esta en particular guarda un valor muy especial para ella.

“Nada me importa tanto como la medalla. Realmente mi mayor dolor es la medalla olímpica, porque recién pensaba quién la tendrá, dónde estará ahora. Creo que nadie sabe el sentimiento que genera una medalla olímpica. Después lo otro obviamente se hizo un esfuerzo enorme porque no me sobra nada, pero es todo material. Esto es mucho más significativo”, reconoció Sofía en diálogo con TN sobre el celular y el auto que le robaron.