El mercado de pases en Europa ya cerró, pero hay novedades respecto al futuro de Lautaro Martínez en el Inter de Milán. El representante del delantero de la Selección Argentina dio declaraciones en las últimas horas.

Alejandro Camaño, agente del Toro, habló en FCInter1908: “¿Renovación cerrada? Todavía no, lo estamos trabajando con el Inter, en gran sintonía. Aún no está definido, no hay detalles para cerrar el trato”.

“La voluntad es avanzar juntos, lo importante es que Lautaro está muy contento en el Inter”, agregó. Lautaro tiene contrato hasta 2023 y tras la salida de Lukaku quedó como la máxima figura del campeón de la Serie A.

Fabrizio Romano. El periodista especialista en el mercado confirmó negociaciones del club milanés: “El Inter está trabajando en extensiones de contrato. Lautaro Martínez firmará próximamente su nuevo contrato hasta junio de 2026″.

Inter are working on contract extensions. Lautaro Martinez will soon sign his new deal until June 2026. Nicolò Barella is also in the list to discuss a new contract in the next weeks. 🔵 #Inter

Inter will also open talks with Marcelo Brozovic. His current deal expires next June.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2021