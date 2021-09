Comienza el fin del proselitismo en este año electoral. Los partidos que compiten ya dieron cierre a sus campañas en distintas ciudades del país, y esta vez La Plata fue sede del acto de la oposición. A diferencia de la semana pasada en Rosario, el ex presidente Macri no se hizo presente, pero el encargado de encender la polémica fue el diputado Juan Manuel López.

López, miembro y actual presidente de la Coalición Cívica, ocupa una banca en la Cámara Baja y busca renovarla en las generales de noviembre. En estas PASO acompaña a Diego Santilli constituyendo el tercer lugar en la lista, y el suyo fue uno de los discursos más duros contra la tríada oficialista Alberto Fernández-Cristina Fernández-Axel Kicillof.

“Esta lista le tiene que ganar a los problemas de los argentinos, al soberbio e incompetente que gobierna la provincia de Buenos Aires; al títere e impotente que está en la Casa Rosada, y le tiene que ganar a alguien más, que hoy parece que va a dar la cara, que de la cara la señora Cristina Kirchner, porque el domingo y el 14 de noviembre se va a tener que hacer cargo de una derrota, porque estamos cansados y hartos”, disparó.

Antes, se pronunciaron los intendentes Julio Garro, el anfitrión, y Jorge Macri, de Vicente López. Miguel Ángel Pichetto y Patricia Bullrich fueron otros de los oradores, siendo esta última una de las más ovacionadas por los seguidores.

De un lado y del otro de la grieta, la consigna de las campañas fue dispararse entre sí. Solo por poner el ejemplo más reciente, esta tarde en el acto del Frente de Todos, la Vicepresidente no dejó en pie ni al ex senador con el que compartía ideología partidaria: “Decían que el peronismo no deja gobernar. Y resulta que llevaron a Pichetto como vicepresidente. Pichetto les votaba hasta el café con leche en el Senado”.

También estuvo afilada contra Vidal, a la que chicaneó: “Pese a la crisis de vivienda que hay hoy en el país la ex gobernadora pudo conseguir un piso igual que el mío, en plena Recoleta”.

El domingo, Cristina Kirchner se va a hacer cargo de la derrota. pic.twitter.com/bxTQMSqJRA — Juan Manuel López (@JnmLopez) September 9, 2021

FuenteNexofin