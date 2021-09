Desesperado al ver que se la llevaba, comenzó a perseguirlo con un vecino que estaba en su auto. Lo alcanzaron y el padre lo golpeó brutalmente.

Tal vez se deposita mucha confianza en las aplicaciones para traslado de pasajeros. Se dejan los datos personales y se obtienen los de los conductores. Quizá con esa tranquilidad actuó Marcelo Burgos, vecino de la localidad bonaerense de Villa Lynch, partido de San Martín.

El hombre pidió un coche mediante la app DiDi y nunca creyó que su hija de dos años podía terminar secuestrada por el chofer de esa unidad. Pero así ocurrió.

En la puerta de su casa, ubicada en la calle Sara 5328, el vecino cargó a su nena en el asiento trasero del Volkswagen Gol gris al que había contactado, informaron este jueves fuentes policiales citadas por Crónica HD.

Cuando el cliente estaba por subir, recordó que había dejado la mochila de su hija en el interior de su vivienda. Le avisó al conductor lo que ocurría y, sin la menor, bajó para buscar lo olvidado. De inmediato, el chofer aceleró y se fue con la niña.

El usuario de la app, desesperado, observó que había cerca un vecino con un auto y le pidió perseguir al conductor de la aplicación. Y así lo hicieron, al tiempo que se comunicaron con el 911 de la Policía.

Lo alcanzaron y cruzaron en la calle Bordabehere, en inmediaciones de la estación ferroviaria Lourdes, ya localidad de Santos Lugares, Tres de Febrero.

El hombre, primero, constató que su hija estuviera bien y luego descargó su furia con golpes de puño contra el conductor, identificado como Brígido Quiñonez Medina, de 41 años.

De inmediato, llegó al lugar un patrullero de la comisaría tercera de Tres de Febrero, frenaron al padre de la nena de dos años y subieron al móvil policial al conductor.

En el hecho intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6, a cargo del fiscal Ernesto Farber.

El chofer, sobre el que se cree que pudo haber estado bajo los efectos de estupefacientes o alcohol al concretar el hecho porque los policías no lo vieron ubicado en tiempo y espacio, brindó una declaración extraña ante a Justicia: dijo que había iniciado el viaje porque no se había dado cuenta de que el padre de la nena no había subido.

Farber le imputó el delito de “sustracción de menores en grado de tentativa” y la Justicia de Garantías ordenó su detención, informaron fuentes policiales consignadas PrimerPlanoOnline.com.ar.