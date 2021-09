El presidente del Partido Justicialista distrito Tucumán, Juan Manzur, encabezó esta tarde un multitudinario encuentro con dirigentes políticos en la ciudad de Famaillá, que sirvió como cierre de la campaña de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se celebrarán en el país este domingo.

Al lugar llegó acompañado por los pre candidatos de la lista Lealtad Peronista del Frente de Todos Rossana Chahla, Sandra Mendoza, Sandra Figueroa, Sara Assán, Elia Fernández de Mansilla, Pablo Yedlin, y Alejandro Melo. Aunque también acompañaron dirigentes de todo el departamento y de la capital tucumana.

A ellos agradeció en su alocución el titular del PJ local afirmando que “todos ellos son los que me ayudan y disimulan cuando cometo errores, porque soy un ser humano y cometo errores”.

Entrando en el discurso, Manzur resaltó las virtudes de los pre candidatos de su espacio: “gente buena, sana, que conoce las necesidades del pueblo de Tucumán. Recorrieron toda la provincia conmigo para estar a la par de la gente. Quiero agradecerles a todos por el cariño por el afecto. A cada lugar que iba solo recibí muestras de afecto me decían ‘no afloje gobernador, siga adelante’. Hasta en el pueblo más chiquito ahí estuvo Juan Manzur porque yo soy el gobernador de todos los tucumanos”.

Por otro lado, el vicepresidente del PJ a nivel nacional añadió que después de los cuatro años de Macri y los casi dos de pandemia “estoy más convencido que nunca que Tucumán merece un futuro de grandeza. Merecemos un gran destino. Nos tocaron momentos difíciles, a lo largo de todo este tiempo me dijeron cosas feas, me insultaban, me decían cosas que no corresponden. Pero yo no contesté nunca yo estoy acá para trabajar, para mirar adelante y construir el futuro que Tucumán quiere”.

En sus palabras, Manzur no se olvidó de quienes este domingo serán sus rivales en las internas partidarias. “Hay compañeros nuestros que se portaron mal, con una ambición desmedida con soberbia. Eso los hizo cometer errores que se pagan caro en las urnas y se equivocaron mal porque en los momentos más difíciles con los hospitales llenos, en ese momento eligieron dar el golpe, se equivocaron. Pensaban que se solucionaba rápido, querían comenzar a digitar la política en la provincia y eso no corresponde, no es así no es el momento. Por las buenas uno entrega todo, ahora con las malas no. Vamos más despacio, bajemos un cambio. Y este gobernador con mucha prudencia, con respeto, con humildad con serenidad con firmeza le dijo no, hasta acá llegaron, así no”, espetó.

Asimismo, el conductor del peronismo local vaticinó un triunfo en los comicios venideros. “En poquitas horas más ese grupo de compañeros irrespetuosos que no respetaron la conducción, que hicieron cosas que no corresponde, en poquitas horas más el peronismo los va a derrotar en las urnas, no tengo dudas de eso. Porque actuaron mal, como no corresponde. Quisieron dejar solo al gobernador y se equivocaron. A la par mía se quedó José Orellana, Sandra (Mendoza), Enrique Orellana, se quedó el peronismo. Se fueron y se fueron solo. El peronismo se quedó a la par de Juan Manzur como corresponde, muchas gracias. Gracias a todos. Hoy les vengo a decir quédense tranquilos que el gobernador está fuerte, firme y con ganas de redoblar los esfuerzos y va a seguir trabajando todos los días para todos los tucumanos. Les quiero dar gracias a todos, sin excepción. Ya queda el último envión, el domingo hasta las 18. Y de ahí vamos a tener una grata alegría y vamos a salir a festejar porque el peronismo va a ganar, no tengo dudas. Cada uno en el lugar donde esté salgamos a festejar compartir”.

El peronismo con Manzur

Yedlin, a su turno remarcó que “nos enfrentamos en esta elección a una discusión interna con otros compañeros peronistas que decidieron apartarse de la conducción del partido. El partido había sido claro, el consejo le había dado a nuestro presidente las herramientas para armar la lista conjuntamente con el presidente del partido nacional y el congreso había avalado esa decisión. Sin embargo, un grupo de compañeros pensando en el 2023 quisieron salir por fuera porque creyeron que era un momento de debilidad del gobierno nacional y provincial. Pero después de recorrer todo Tucumán confirmo que el peronismo de toda la provincia se ha quedado con Juan Manzur y lo vamos a demostrar en las urnas porque no es lo mismo Rossana Chahla que Osvaldo Jaldo, nosotros vamos a asumir, no le mentimos a la gente. Si ustedes nos votan vamos a ir al congreso nacional. Y los otros también mienten, porque Alfaro tampoco va a asumir”.

“La verdad se impondrá”

A su vez, José Orellana expresó que “este domingo la verdad se va a imponer porque lo que mandan son las acciones. Esta lista tiene un equipo que trabaja por el bien común de la gente en el otro lado tenemos un voto que es personalista, con la misma cara en las dos partes, porque así actúan los mentirosos, los ambiciosos, juegan solamente por sus intereses personales. De este lado están los candidatos que van con todos los tucumanos y nos van a representar y asumir en el Congreso. Del otro lado nos están queriendo subestimar la inteligencia. Jaldo no va a asumir. Es un ambicioso que se va a quedar en la vice gobernación. Es una lástima que nos haya mostrado tanto odio y tanto resentimiento. Nosotros somos la otra cara de la moneda. Con la fuerza de ustedes estamos ganando ampliamente pero no tenemos que bajar los brazos, tenemos que estar atentos y poner nuestra fuerza y pasión y hasta las 19 vamos a defender nuestro voto para llevar a la victoria a la lista de Juan Manzur”.

Por su parte Mendoza destacó el proyecto del espacio. “Este domingo vamos a unas elecciones muy importantes donde vamos a definir candidatos a diputados y senadores que vamos a tener la responsabilidad que modelo de país queremos. Vamos a trabajar por cada uno de ustedes y voy a llevar la voz de cada uno de ustedes. Vamos a trabajar para tener el Tucumán y el Famaillá que queremos. Queremos industrializar cada uno de los municipios y comunas. Vamos a trabajar para que todos tengan una vivienda digna, porque sabemos que todos tienen la necesidad. En cada uno de los lugares que necesitan vamos a estar”.

Por la gente

En su discurso Chahla hizo hincapié en el trabajo. “Me han visto trabajar mucho en esta pandemia, en las inundaciones, nunca me quede en el escritorio porque me gusta estar cerca de la gente, escucharla. Por eso se lo que necesita la gente. Hay quienes dicen que los peronistas no queremos trabajar, no es así. Nuestros hijos quieren trabajar, por eso tenemos que ayudar a desarrollar las industrias, las pymes, para que nuestros hijos tengan trabajo y puedan quedarse con nosotros. Voy a luchar para que ellos se queden, ver crecer a ellos ya mis nietos, quedarnos en nuestra tierra. Les prometa mi trabajo incansable, mi lucha por las mujeres. Este domingo vamos a ganar, estoy segura. Pero, les quiero decir yo he ganado porque el peronismo me recibió con los brazos abiertos de la mano del gobernador Juan Manzur y con el cariño de todos ustedes”.

Entre los oradores también se destacaron Fernández de Mansilla, quien resaltó que “la (lista) 501 A es el futuro de Tucumán, es nuestro colectivo, no somos personas individuales. Nuestro compromiso esta acá junto a ustedes y a nuestro conductor, Juan Manzur”.

Sandra Figueroa apuntó que “este domingo tenemos una gran responsabilidad de llevar al triunfo a nuestro líder, a nuestro conductor Juan Manzur. Somos los únicos peronistas leales que tiene nuestro gobernador de la provincia. Este domingo tenemos que llevar a los más alto a nuestro gobernador para que sigan llegando obras a cada uno de los departamentos”.

Melo, en tanto, fue al abanderado del voto joven. “Muchas veces nos subestiman porque dicen que los jóvenes no tienen voto, creo que este domingo se van a sorprender cuando vean cuantos votos tienen los jóvenes en Tucumán. Por eso sigamos hablando con cada uno de nuestros vecinos y vecinas, casa por casa y este domingo no tengo dudas que vamos a obtener un triunfo contundente con esta lista que es la única que representa también a las mujeres. Vamos a hacer historia”.

Finalmente, Assán fue tajante al afirmar que “aquí el peronismo está dividido en dos: por un lado los traidores que se llaman peronistas, y los leales que estamos donde tenemos que estar, al lado de Juan Manzur y la gente”.