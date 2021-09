A mediados de la semana pasada, el Polaco abandonó los estudios de La academia de ShowMatch en medio de fuertes versiones de pelea con Barby Silenzi, su pareja de baile y de la vida. Una vez más, se dijo que las diferencias se habían transformado en problemas que derivaron en una fuerte discusión entre el cantante tropical y la bailarina, que llevan varios años juntos y tienen una hija, Abril, de año y medio.

Pero a lo largo de los meses, los rumores de crisis, de rupturas que finalmente terminan en reconciliaciones se repiten como sucedió la semana pasada. Y fue el propio Polaco quien tuvo que dar explicaciones sobre su abrupta salida de los estudios de Don Torcuato, donde se hace el programa de Marcelo Tinelli.

“No sé, en realidad, qué fue lo que me pasó. Tenía ahí como un catarro que no me dejaba respirar. Al otro día me hice todos lo estudios y estoy impecable. Fue como un ataque de angustia me parece”, contó Ezequiel Cwirkaluk sobre lo sucedió en el interior de los estudios de televisión.

“Me preocupé porque no podía respirar. Me asusté. Pero yo soy muy ansioso, tengo que tratar de estar más tranquilo y que sea lo que Dios quiera, porque me exijo mucho”, agregó. Acto seguido, el intérprete repitió: “Tengo que estar tranquilo”, le dijo a Teleshow, como quien se da una recomendación a si mismo, en medio de las especulaciones que hablan de que una maquilladora hizo enfurecer de celos a Barby.

Barby es la mujer con la que ya compartió la pista del Bailando por un sueño en su momento, se enamoraron, y ella lo bancó cuando él hizo su vida junto a Silvina Luna, con quien estuvo largos meses en pareja hasta que la relación se rompió y volvió con ella. Luego apostaron juntos a una historia de amor en la que hoy son familia.

El Polaco aseguró que no hay crisis con Silenzi y que lo sucedido en La academia solo tuvo que ver con su salud. “Con Barby estamos bien, son todas mentiras lo que se dijo de que habíamos discutido entre nosotros”, aclaró el intérprete, luego de las versiones de llamativo acercamiento con Celeste Muriega.

Fuente Paparazzi