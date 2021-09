Las elecciones PASO de este 12 de septiembre serán atípicas: los comicios llegan cargados de protocolos por la pandemia de coronavirus. En esta nota, todo lo que hay que saber antes de ir a votar.

¿Dónde voto en las PASO 2021?

La Dirección Nacional Electoral (DINE) recomendó verificar el lugar de votación en el padrón, ya que uno de cada cuatro argentinos votará en un establecimiento diferente al de los últimos comicios. Los cambios en el padrón fueron realizados en virtud del protocolo y ante la necesidad ampliar el número de lugares de votación para evitar aglomeraciones en el marco de la pandemia.

Para consultar el padrón, podés hacer click aquí

¿Qué son las PASO?

El domingo 12 de septiembre se realizan las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

Primarias: porque es la primera etapa de la elección. Cada partido político puede tener distintos aspirantes a un mismo cargo. Los ciudadanos, sin necesidad de estar afiliados a ese partido político, definen mediante su voto cuál de todos los aspirantes (precandidatos) será el candidato para ocupar el cargo.

Abiertas: porque todos los ciudadanos participan sin tener en cuenta si están afiliados o no a un partido político.

Simultáneas: porque son el mismo día en todo el país para todos los partidos.

Obligatorias: todos los ciudadanos tienen la obligación de votar.

¿Qué se vota en las Elecciones PASO?

Este año se celebran elecciones legislativas a nivel nacional. En todas las provincias se votarán precandidatos a diputados, pero solo o 8 provincias definirán candidatos para el Senado: Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Tucumán y Santa Fe. También se elegirán cargos provinciales y/o municipales dependiendo de la provincia.

El 12 de septiembre se elegirán los candidatos que competirán en las elecciones generales del 14 de noviembre. Las listas que superen el 1,5% de votos en el padrón tienen derecho de presentarse a la elección general.

El ciudadano puede votar una lista por agrupación política por cargo. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, quien vota por Juntos por el Cambio, que lleva dos listas, puede elegir entre la lista que encabeza Diego Santilli o la lista que encabeza Facundo Manes. Quien, por ejemplo, vota al Frente de Todos en la categoría Diputados no puede también votar a una lista de Juntos por el Cambio en la misma categoría.

Sí puede votar, en cambio, a un precandidato a senador nacional (en la provincia que se elige el cargo) de un partido político y a un precandidato a diputado nacional de otra agrupación, y otra para legisladores locales.

Por la complejidad de la elección con protocolos, podría demorarse más de lo normal el escrutinio provisorio.

¿Con qué documento tengo que votar en las PASO 2021?

Se puede votar con cualquiera de los siguientes documentos, siempre que sea el último ejemplar emitido.

Libreta de enrolamiento.

Libreta cívica.

DNI libreta verde.

Tarjeta del DNI libreta celeste.

Nuevo DNI tarjeta (válido para votar aunque contenga la leyenda “no válido para votar”)

El ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón. No se permitirá el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral.

¿Qué pasa si no voto en la elección PASO?

Como es obligatorio, quien no vota en las PASO ingresa a un registro de infractores y recibe una multa, salvo que justifique ante la justicia nacional electoral la razón por la que no asistió a votar, dentro de los 60 días desde la elección. La multa es de apenas 50 pesos en las PASO y de 100 pesos si no vota en las generales de noviembre. Quien no haya votado en las PASO igual tiene derecho y obligación a votar en las generales.

¿Quiénes pueden excusarse de votar?

La ley no establece sanciones para los jóvenes mayores de 16 (que cumplan hasta la fecha de las elecciones generales, 14 de noviembre inclusive) y menores de 18 años, y para los mayores de 70 años que no vayan a votar.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) eximió de ir a votar a quiénes tengan COVID-19, sean caso sospechoso, contacto estrecho de un caso positivo o presenten síntomas compatibles con coronavirus. Deberán presentar un certificado médico ante la Secretaría Electoral para justificar la ausencia: podrán hacerlo de una manera rápida por internet en la página oficial de la CNE.

Los votantes que se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar deben presentarse en la comisaría más cercana y pedir un certificado que acredite la distancia. Deberán presentarlo antes de los 60 días ante la Secretaría Electoral.

Qué hacer si falta la boleta

Ante la falta de la boleta de un candidato se debe que avisar al presidente de mesa, sin decir de qué partido. Los fiscales deben ingresar al cuarto oscuro y reponer las boletas faltantes.

Protocolos Covid en las PASO 2021