A raíz de la denuncia que llegó a TN y La Gente donde un usuario contaba que su hermano murió en 1996 y le llegó la citación para votar en las elecciones del próximo domingo 12 de septiembre, más gente cuyos familiares fallecieron hace varios años entraron con el DNI al padrón electoral y descubrieron que también están habilitados.

Tal es el caso de Alberto, cuyo padre murió en 2016. El hombre vivía en Olivos. “Leí la nota de TN.com.ar y por curiosidad ingresé el número de documento de mi padre y me aparecieron los datos de la escuela donde votaba, la mesa y el número de orden. Es una vergüenza que después de cinco años siga pasando esto. En la Argentina votan hasta las muertos”, dijo con ironía al portal de periodismo ciudadano.

El hombre se comunicó con la Junta Nacional Electoral y le dijeron que el día de la votación vaya a la mesa que le tocaba a su padre y lo denuncie ante el presidente. “No me dejó para nada conforme esta respuesta y no me dieron ninguna solución. Lo llamativo es que en las elecciones anteriores no figuraba y ahora sí. Sinceramente no lo entiendo”, contó indignado.

Su hijo denunció que su padre está habilitado para votar. (Foto: TN y La Gente).

Otro de los casos es el de Nerina. Su papá murió el 2 de diciembre de 1991. Vivía en La Plata y también después de leer la nota de TN y La Gente decidió fijarse en el padrón y se llevó la sorpresa de que su padre estaba habilitado para votar. Desde la página web le indicaban la escuela, la mesa y el número de orden. Además, figura con el Documento Nacional de Identidad verde que en ese momento tenían todos los argentinos y que ya está fuera de circulación.

Al igual que Alberto se comunicó con la Junta Electoral para denunciar el error y la dieron la misma respuesta. La joven también contó que en las últimas elecciones su hermana que votaba en la misma mesa que su padre, lo detectó en el padrón le avisó al encargado, pero el error aún no fue solucionado.

La hija lo comprobó entrando los datos a padrón electoral.(Foto: TN y La Gente).

La abuela de Bárbara vivía en Lanús y murió en junio de este año. Su mamá vio en el noticiero de TN “Tempraneros” la nota que publicó TN y La Gente sobre el caso de un hombre que murió en 1996 y todavía figuraba en el padrón. “Me lo contó y le dije yo me fijo. Ingresé su DNI y está habilitada para votar”, contó la joven.

En la consulta le especificada que María Salvatierra tenía que acercarse a votar a la escuela EP N°58, ubicada en Pergamino y Bouchard. La mesa es la 111 y el número de orden el 99.

“Como familia hicimos todos los trámites de la muerte de mi abuela, así que no entiendo por qué, más allá de que hace pocos meses que falleció, siguen apareciendo sus datos como si estuviera viva”.

Sus datos figuran en e padrón electoral. (Foto: TN y La Gente).

Mario y Haydeé eran los padres de Nerina. Estuvieron casados 60 años y vivieron siempre en Villa del Parque. Ella murió en abril de 2020, y él cuatro meses después.

Nerina, una de sus hijas leyó la nota que publicó este medio acerca de las personas fallecidas que figuran en el padrón e ingresó los números de documento de sus padres. Y para su sorpresa ambos están habilitados para votar el próximo domingo.

“Además de ser una falta de respeto al ciudadano, sentí un dolor muy fuerte al ver sus nombres. Me comuniqué con la Junta Electoral pero nadie me contestó. Lo único que me queda por hacer es ir a la mesa y avisarle al presidente que esas personas están muertas”.

Qué dicen las autoridades

TN.com.ar se comunicó con representantes de la Cámara Nacional Electoral y dijeron que las demoras en la baja del padrón se debe a la pandemia. Y explicaron que evidentemente no se hicieron o hubo un error en los trámites para informar que una persona murió y la documentación no llegó al RENAPER (Registro Nacional de las Personas).

Pidieron que cualquier persona que detecte que un familia fallecido figura en el padrón electoral debe comunicarse al siguiente número: 0800 999 7237, o escribir al mail: [email protected]