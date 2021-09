Gastón Soffritti contó lo que tuvo que hacer luego de la crisis por coronavirus y la falta de trabajo en la actuación. El intérprete de Chiquititas, Patito feo y muchos éxitos más de la televisión argentina habló la situación que atraviesa en Ficciones cortas, el ciclo que conducen Mariano Hueter y Jazmin Stuart.

Gastón contó que se puso una cervecería y detalló: “Como actor a veces pienso que no tengo más para dar. Pero entiendo que este laburo hay momentos que estas y otros que no“. A veces es frustrante. Me he metido en negocios que nada tienen que ver con mi vocación, me puse una cervecería. Me pasa que tengo que armar otros proyectos porque solo con la actuación no es suficiente“, declaró.

Luego recordó como vivió la actuación en sus comienzos: “De chico tenía miedo de equivocarme. Antes los directores eran muy duros. Trabajabas en proyectos donde estabas condicionado. Los directores no entendían que eras un chico. Lo viví con mucha responsabilidad y ahora me la tomo como un juego“, rememoró.

“Antes había figuras dictatoriales, tanto productores como directores. Ahora se fue humanizando. Me tocó vivir esto desde muy chico”. Me acuerdo de haber llorado en algún set de grabación, con algo que me ha dicho un director. No iban a solucionar nada cagándome a puteadas. Mismo los camarógrafos. Había muchos maltratos en el set”, denunció el actor.

Sobre la industria de entretenimiento indicó: “No podemos seguir pensando que la producción audiovisual funciona como funcionaba antes porque no es así. Me imagino que la velocidad en la que suceden las cosas es muy rápida. No se qué viene pero necesitamos una capacidad de adaptación mayor a la que necesitábamos antes“, sentenció.

Para Finalizar, Gastón indicó que tiene un proyecto entre manos. “Vengo con un proyecto hace muchos años de ficción, en ese proceso estoy armando la parte creativa y la voy a protagonizar”, aseguró el actor sobre la posibilidad de continuar en el mundo de la televisión.

Fuente Paparazzi