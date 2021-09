En Intrusos, Evelyn Von Brocke reveló que alguien del entorno más íntimo de Mirtha Legrand, tiene acceso a sus contactos e impide que la gente se comunique con ella. En el programa contó que varios periodistas en algún momento habían pasado por esa situación y perdieron contacto con la conductora.

Adrián Pallares contó que fue bloqueado desde el teléfono de Mirtha por un largo tiempo, pero como buen insistidor, le escribió desde el teléfono de su hija para decirle que no podía comunicarse con ella. Según el relato del conductor, Mirtha le dijo que no sabía qué había pasado y que alguien lo había bloqueado.

Luego el conductor contó que con el tiempo, alguien allegado a la conductora de los almuerzos le pasó el nuevo número. Esta situación también la atravesaron otros colegas. Luego de esto Evelyn indicó que hoy por hoy Mirtha reclama que hay personas que no la contactan y que descubrió que hay contactos bloqueados en su teléfono sin su consentimiento.

En el medio la charla Paula Varela, chequea su celular en vivo y allí se enteró que forma parte de las personas bloqueadas en el teléfono de la legendaria conductora de los almuerzos. Sorprendida, contó al aire la noticia a sus compañeros.

“Está bloqueda Paula Varela”, dijo Rodrigo Lussich mientras su compañera estaba anonadada por la situación. “Señora Mirtha, ¿por qué yo no veo más su foto? Me bloqueó. No señora desbloqueemé ya”, apuntó la panelista que no podía creer ser parte de la lista de bloqueados.

Tras ello Evelyn aclaró que no es sólo gente de la prensa, sino también amigos, gente preocupada por su confort. Adrián Pallares, sumó información y dijo que Mirtha tiene un cuaderno donde tiene agendados a sus contactos, por lo que si le restringen el celular, ella se ocupa de llamarlos desde el fijo.

Fuente Paparazzi