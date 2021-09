Si alguien en el planeta tierra imaginaba que Kylie Jenner luego de anunciar su embarazo hace apenas 24 horas iba a aparecer en jogging y chinelas, estaba completamente equivocado. La reina de los cosméticos compartió su primer look de embarazo oficial en su cuenta de Instagram y no puede verse más sensual. ¿La apuesta de moda? Un minivestido blanco de vinilo con escote en V ajustadísimo sobre el que lleva un maxipiloto off white de cuero. Como accesorios, la menor del mediático clan Kardashian -Jenner eligió unos zapatos altísimos estilo peep toe, una minicartera blanca y unos anteojos futuristas metalizados.

Primer look oficial de embarazo. (Foto: @kyliejenner)

El carrousel de fotos que la muestra posando de distintas maneras con el total look en blanco, logró un récord de “Me gusta“. En menos de una hora, tuvo más de 2.500.000 y el posteo sigue en ascenso. Por supuesto, los comentarios llegan uno detrás del otro a una velocidad extrema. El fandom de Kylie está enloquecido con la nueva maternidad de la mujer de Travis Scott.

Minivestido de vinilo + piloto de cuero. (Foto: @kyliejenner)

Durante todo este tiempo, la mamá de Stormi se las ingenió para aparecer en las redes disimulando el embarazo. Incluso en las últimas semanas se dedicó a promocionar su nueva línea de trajes de baño con imágenes donde ella misma aparece como modelo. Con el embarazo ya confirmado, se sabe ahora que las fotos fueron hechas hace algunos meses cuando Kylie no tenía ni un solo signo de embarazo (o al menos aún no se le notaba).

Lanzará pronto su línea de trajes de baño. (Foto: @kyliejenner).

La gran noticia, que llenó de alegría a la familia más mediática y fashionista de la televisión, fue confirmada por ella misma en su cuenta de Instagram donde publicó un emotivo video de un minuto en donde lo primero que aparece es el test de embarazo con la palabra: Pregnant (embarazada). Luego se ven imágenes del flamante papá, el trapero Travis Scott, y la pequeña hija de ambos: Stormi, que en febrero de este año cumplió 3. Luego aparece la abuela Kris Jenner recibiendo la buena nueva mirando imágenes de una ecografía que le entrega Stormi. Y como no podías ser de otra manera, Jenner se luce en el pequeño film con un par de looks muy fashionistas y hasta muestra como su hija le besa la panza.

No caben dudas de que a partir de ahora, su cuenta de Instagram será invadida por los más fashionistas looks premamá. La prueba está a la vista: su primera apuesta de moda ha sido un éxito rotundo. ¿Seguirá apostando a la sensualidad o la veremos con algún look comfy? Será cuestión de estar atentos.

