La conoce todo el mundo como La Colo de 100 argentinos dicen. Pero su nombre verdadero es Florencia Gattario. La genial productora del programa de Darío Barassi tiene 33 años, es actriz, periodista y fanática de River Plate, el equipo de Marcelo Gallardo del que no se pierde ningún partido.

En el marco del Día del Colorado, ella se prestó a una hermosa charla con el noticiero de El 13 y relató en qué anda su vida a casi dos años de haber empezado el éxito que la llevó a la fama en el canal de Constitución.

“Yo soy colo-colo desde siempre, y es gracias a mi abuela, que en paz descanse. Delia es la abuela con la que Darío tanto me carga al aire del programa desde siempre”, comenzó.

“¿Dónde nació mi apodo? Desde siempre. Ya me venían diciendo de antes Colo o Colores. Justo hoy leí una nota de todos los apodos que podemos llegar a tener los colorados y entre todos ellos estoy. Hasta la gente que ya no me conoce sale por ahí y me dice Colo”, contó.

“Por tener el pelo así nunca me hicieron bullyng, ni nada de eso. No me pasó. Pero sí es cierto que si pasa un Colorado nos saludamos. Es como una fraternidad, un vínculo muy cercano con los del mismo club. Pero cuando voy a la peluquería si tengo una idea de algún mechón no me dejan las chicas. Es como que se defiende este color”, aseguró.

Sobre las malditas canas que tanto afectan a los de 40 y tanto, Florencia fue lapidaria: “Los colorados tenemos menos canas. Yo por suerte soy colo. Pero están las naranjas o rojas. Igual todas tenemos ese tema con la piel blanca. Así que protector 70 en cualquier momento del año”.

Cuando le consultaron por su pareja, en la que tanto la “molestan” en el programa y hasta realizaron campañas, La Colo también fue terminal: “Sigo sola, soltera. Así que seguimos en la búsqueda del novio”.

Y desde el noti se ofrecieron a pasarle candidatos porque tienen 3 chicos solos. Y ella aceptó gustosa: “Acá estoy en el canal”. ¡Una genia!

