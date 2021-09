Nicole Neumann y su novio Manu Urcera viajaron junto a las hijas de la modelo, Indiana, Sienna y Allegra a San Martín de los Andes. Nicole se ocupó de compartir a través de sus redes sociales imágenes del viaje a pura nieve, en el Sur Argentino.

Sin embargo, al parecer no todo fue color de rosa, porque en el lugar también se encontraba Micaela Álvarez Cuesta, la ex pareja del piloto, quien publicó imágenes en sus redes sociales, del mismo lugar en el que estaba su ex con la modelo.

En Intruso, hablaron con Nicole y le preguntaron por el encuentro con la ex de su pareja “No sé ni idea, yo en la montaña no reconozco a nadie” lanzó la modelo, dando por cerrado el tema sobre la posibilidad del cruce entre ambas.

Desde el móvil también le consultaron sobre la acusación de Micaela al indicar que le habrían bajado un canje de ropa de esquí por su culpa. “¡¿Quee?! te digo la verdad, estuve tan entretenida pasándola bien que no se, ¡las fantasías de la gente a veces es muy espectacular!”, lanzó Nicole.

Micaela Álvarez, sostiene que Neumann y Urcera la siguen a cada lugar que va, ya que la ex pareja del piloto sostiene que “siempre llega primero a los lugares e incluso declaró que le copia la ropa”. Tras esto Nicole dijo: “Hay cosas que no me afectan y menos de gente que no esta en mi radar, no me afectan ni para bien ni para mal.”

¿Qué sensación te genera esto le preguntaron desde el móvil: “¡Ninguna!, te juro la pasé tan bien que no hay nada que me pueda quitar eso nada!, cerró tajante Nicole sobre los comentarios realizados por la ex de Urcera. La modelo dejó claro que atraviesa un buen momento y se dedica a disfrutarlo sin importarle los demás.

Fuente Paparazzi