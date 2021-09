Con más de cuatro décadas sobre los escenarios y reconocidos mundialmente en el mundo de la música, Lucía Galán y Joaquín Galán, más conocidos como el dúo Pimpinela, estuvieron presente en el programa Los Mammones para rememorar sus inicios en el canto y contar anécdotas nunca antes reveladas.

Y es que los hermanos vivieron incontables experiencias sobre los distintos teatros alrededor del mundo y protagonizaron innumerables hits que calaron profundo en sus fanáticos y se transformaron, con el paso del tiempo, en uno de los símbolos argentinos más importantes.

No obstante, no siempre la relación entre ellos brilló por su paciencia y su compresión, sino que, como todas las relaciones e incluso las familiares, vivieron algunas épocas de rispideces o de enojos entre ellos por diversas causas que se vieron vinculadas con sus trabajos.

Riéndose de aquellos días grises, y echándose la culpa el uno al otro, los músicos contaron en el ciclo de América los insólitos motivos por los que, en una ocasión, decidieron no dirigirse la palabra por más de quince días.

Todo comenzó cuando el conductor, Jey Mammon, le preguntó si fuera de los escenarios también se pelearon y si alguna vez el público “estuvo a punto de quedarse sin los Pimpinela”, y luego de que ambos dijeran firmemente que “sí”, pasaron a relatar uno de sus peores roces: “Cuando estuvimos en el programa ‘Tu cara me suena’, que Joaquín era jurado y yo participante, me puso una nota de mierda… No soy rencorosa, pero me acuerdo perfectamente”.

LOS HERMANOS GALÁN CONFESARON ALGUNAS DE SUS MAYORES PELEAS

“Yo había interpretado una canción de Jesse & Joy, y él me puso un cuatro”, continuó recordando, y con enojo, Lucía. Asimismo, al ver sus expresiones, el conductor les preguntó “cuánto tiempo estuvieron sin hablarse” por eso, y para sorpresa de todos, la cantante disparó: “15 días”.

De todas maneras, Joaquín buscó justificarse de aquella pelea: “Ella estuvo sin hablarme a mí, porque es jorobada, pero se merecía ese cuatro. Pero lo peor es que yo le insistí en que haga Jesse & Joy”.

¡Increíble!

Fuente Paparazzi