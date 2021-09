En la recta final de su segundo embarazo, Luciana Aymar se mostró muy ansiosa por el nacimiento de su segundo hijo con su pareja, Fernando González. Junto a su primogénito, Félix (1 año y medio), están ansiosos por el nacimiento de la nueva integrante de la familia.

Días previos a la llegada de su segundo bebé, que Luciana ya confirmó que será una nena, la deportista fue con su marido a hacerse los chequeos médicos correspondientes y además de retratar el momento lo compartió en las redes sociales.

“Lucha” posteó una tierna foto familiar en la que se ve a su nene tocándole con cariño su pancita mientras que su marido imita su gesto y se miran con muchísima ternura.

Junto a este conmovedor retrato, la deportista sumó la foto de su pancita en plena ecografía en la que se puede ver a su bebita en el monitor.

“Cada vez falta menos”, expresó junto al emoji del corazón.

A sus 44 años, Luciana apuesta completamente por crear una familia junto a Fernando González , su pareja y padre de Félix, el primer hijo que tuvieron juntos y que nació el 31 de diciembre de 2019.

Luciana Aymar se retiró desde hace 6 años y medio del hockey profesional. En diálogo con La Nación, Aymar también rememoró cómo se sintió tras despedir del deporte que tanta pasión le puso durante dos décadas: “Al principio, pasar por la situación de que muchas se fueran despidiendo, tu camada. Jugaba con chicas muy jóvenes, a algunas les llevaba 15 o 20 años. Me encantaba”.

En esa misma línea, expresó que por momentos iba a la par de ellas pero “cada vez va costando más, tu cuerpo no se recupera igual”, aseguró y agregó “me empezaba a preocupar por cosas que pasaban dentro de la confederación, no podíamos jugar tranquilas. Había cosas que no sabíamos manejar”.