El gobernador, Juan Manzur, reivindicó para su espacio político la dirigencia y la militancia peronista del este de la provincia. Lo hizo durante un encuentro que encabezó hoy en Banda del Río Salí.

“Nunca imaginé esta multitudinaria reunión. Lo que estamos viendo hoy es simple, el peronismo del este tucumano se quedó con el gobernador. Es una fiesta lo que está viviendo. Vamos a construir un futuro mejor, con educación, más salud y seguridad. Un Tucumán donde se instalen fábricas e industrias, el Tucumán con trabajo”, dijo. Y agradeció a los concejales, a los legisladores del este y a los comisionados comunales de esa zona.

“Con lo que viví ayer ayer en Alderetes y hoy en la Banda, con el este tucumano, siento que es la antesala del triunfo del peronismo el domingo. Voy a redoblar los esfuerzos, voy a trabajar todos los días, y el domingo, una vez más, los voy a llevar al triunfo”, exclamó Manzur, en referencia a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se celebrarán el domingo.

El gobernador, precandidato a senador suplente, estuvo acompañado por los otros postulantes de la lista “Lealtad Peronista”, Pablo Yedlin y Sandra Mendoza -para la categoría senador-, Rossana Chahla, Alejandro Melo, Jorge Leal, Inés Gramajo y Andrés Galván -para la categoría diputado-.

“No es lo mismo prometer que cumplir. Desde acá veo el hospital del Este; y este hombre, Juan Manzur, es el responsable de que ese hospital esté aquí. Muchos prometieron las obras de agua y cloacas para Banda del Río Salí, quizás sea la obra de infraestructura más grande de los últimos 50 años, con una inversión de más de $ 3.000 millones; y este señor, nuestro conductor, Juan Manzur, la va a cumplir. Y desde aquí, además, va a salir la autopista a Santiago del Estero”, afirmó Yedlin.

“Cuando me preguntan cómo hicimos la campaña, yo contesto que no hicimos campaña, porque siempre estuvimos cerca de la gente. Si no, díganme quien estuvo acá cuando se construyó el hospital del Este, o cuando se instaló el hospital Modular. Estuvimos trabajando para que a ningún tucumano le falte un medicamento y un respirador. Nos pusimos la pandemia al hombro, y después de una masiva campaña de vacunación, tenemos más del 85% de la población vacunada, y el 66% con las dos dosis. Si eso no es cuidar entonces qué es cuidar”, afirmó Chahla.

También estuvieron en el encuentro los ministros Carolina Vargas Aignasse (Gobierno), Gabriel Yedlin (Desarrollo Social), Juan Pablo Lichtmajer (Educación), Claudio Maley (Seguridad), Álvaro Simón Padrós (Desarrollo Productivo); el interventor del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo, Samuel Semrik, y el subinterventor de la Caja popular, Hugo Ledesma, entre otros.