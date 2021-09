Durante un encuentro que se realizó en Famaillá, que sirvió como cierre de la campaña por las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se celebrarán el domingo, el gobernador, Juan Manzur, arremetió fuerte contra el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, y contra los dirigentes que se encolumnaron detrás de este.

“Hay compañeros que se portaron mal; con una ambición desmedida, con soberbia. Eso los hizo cometer errores que se pagan caro en las urnas. Y se equivocaron mal, porque eligieron dar el golpe en los momentos más difíciles, con los hospitales llenos. Pensaban que se solucionaba rápido; querían comenzar a digitar la política en la provincia, y eso no corresponde. No es así, no es el momento. Por las buenas uno entrega todo; ahora, con las malas no. Vamos más despacio, bajemos un cambio. Y este gobernador con mucha prudencia, con respeto, con humildad con serenidad con firmeza le dijo no, hasta acá llegaron, así no”, afirmó.

Y en ese contexto, vaticinó un triunfo de la lista “Lealtad Peronista”. “En poquitas horas ese grupo de compañeros irrespetuosos, que no respetaron la conducción, que hicieron cosas que no corresponde, en poquitas horas el peronismo los va a derrotar en las urnas. No tengo dudas de eso. Porque actuaron mal; quisieron dejar solo al gobernador y se equivocaron”, puntualizó.

Por el contrario, elogió a sus compañeros de lista y de espacio político: Rossana Chahla, Sandra Mendoza, Sandra Figueroa, Sara Assán, Elia Fernández de Mansilla, Pablo Yedlin y Alejandro Melo. “Todos ellos me ayudan, y disimulan cuando cometo errores; porque soy un ser humano y cometo errores. Son gente buena, sana, que conoce las necesidades del pueblo de Tucumán. Recorrieron toda la provincia conmigo para estar a la par de la gente. Quiero agradecerles a todos por el cariño, por el afecto. En cada lugar que fui solo recibí muestras de afecto; me decían ‘no afloje gobernador, siga adelante’. Hasta en el pueblo más chiquito, ahí estuvo Juan Manzur; porque yo soy el gobernador de todos los tucumanos”, dijo.

También criticó al espacio referenciado con el ex presidente Mauricio Macri. “Nos tocaron momentos difíciles. A lo largo de todo este tiempo me dijeron cosas feas, me insultaban, me decían cosas que no corresponden. Pero yo no contesté nunca; yo estoy acá para trabajar, para mirar adelante y construir el futuro que Tucumán quiere”, señaló.

Entre otros, y además de los precandidatos, en el encuentro estuvieron el intendente de Famaillá, José Orellana, y el legislador Enrique Orellana.

“Nos enfrentamos en esta elección a una discusión interna con otros compañeros peronistas que decidieron apartarse de la conducción del partido. El partido había sido claro, el Consejo le había dado a nuestro presidente las herramientas para armar la lista conjuntamente con el presidente del partido nacional y el Congreso había avalado esa decisión. Sin embargo, un grupo de compañeros, pensando en 2023, quiso salir por fuera. Creyeron que era un momento de debilidad del Gobierno nacional y provincial. Después de recorrer todo Tucumán confirmo que el peronismo de toda la provincia se ha quedado con Juan Manzur y lo vamos a demostrar en las urnas, porque no es lo mismo Rossana Chahla que Osvaldo Jaldo”, dijo Yedlin.

“Me han visto trabajar mucho en esta pandemia, en las inundaciones, nunca me quede en el escritorio porque me gusta estar cerca de la gente, escucharla. Por eso sé lo que necesita la gente. Tenemos que ayudar a desarrollar las industrias, las Pequeñas y Medianas Empresas, para que nuestros hijos tengan trabajo y puedan quedarse con nosotros. Voy a luchar para que ellos se queden”, añadió Chahla.