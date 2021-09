Las chicanas entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés se volvieron un clásico de La Academia de Showmatch. Como los rumores de romance entre Viviana Saccone y su bailarín, las frías y certeras devoluciones de Angel de Brito, las disparatadas locuras de Rocío Marengo, la elegancia de Pampita, las divertidas ocurrencias de Pachu Peña o las andanzas del esquivo corazón de Jujuy Jiménez, las peleítas del conductor y la empresaria son moneda corriente dentro del realitie. Pero la última no fue una más. Para nada.

En medio de la lectura del voto secreto de Jimena Barón -que terminó condenado al duelo al favorito Cachete Sierra, a Jujuy, a Luciana Salazar y al recientemente incorporado Lío Ferro– Tinelli decidió “mandar al frente” a su pareja, con la que el año que viene llegarán a los 10 años de relación (incluyendo una crisis que los llevó a distanciarse en mayo del año pasado) y con quien suele “sacar los trapitos al sol” en pleno vivo o en las grabaciones del programa.

Los otros días, el conductor bromeó con Oscar Ruggeri -comparten el apodo de “Cabezón“- porque el ex capitán del seleccionado nacional le contó que no miraba series, a contramano de lo que hace el 99 por ciento de la gente, sobre todo en tiempos de encierros y virus como este. A un costado de la pista, ya liberada de ir a la instancia eliminatoria, Cande Ruggeri le contó a Marcelo que su papá siguió su consejo y empezó a ver “La Casa de Papel”, que acaba de estrenar su quinta y última temporada.

Ese comentario le dio pie a Tinelli para “despotricar” contra Guillermina. “Voy a contar algo. Porque lo que me hicieron no se hace. Los otros días me puse a ver una serie, ¡Solo!… Nos fuimos a la cama y la señora, al segundo capítulo, me dijo que sus valores eran así y asá y no los iba a cambiar… ¡Y se puso una almohada en la cabeza! Así que me dejó solo y me dijo “Si yo te llegó a hacer esto, lo que vos me harías”. Menos mal que la seguí mirando porque al final nada que ver con lo que me estaba contando. Y se enojó”, disparó el muchacho de Bolívar.

“Me dejó solo mirando una serie”, acusó Tinelli. “Un lunes a la 1 y media de la madrugada. ¡No es momento! ¿Y si yo te lo hago a vos, qué…?” retrucó Guillermina. “Tremendo, me dejó sin respuesta”, admitió él.

A Tinelli le costó recordar el nombre de la serie, lo que le valió la primera “cargada” de la empresaria. “Nine Stranger… ¿things?”, pifió Tinelli con su inglés siempre rudimentario. “¿Ves? No sabés ni cómo se llama”, le respondió ella. “Es la de Nicole Kidman, “Nine perfect… ¡Stranger!…Ahí está, “Nueve perfectos desconocidos. Me vi los 5 capítulos”, se corrigió él.

“¡Un lunes a la una y media de la madrugada! No es un momento para ver series. No es mala onda, pero…”, retrucó Guillermina. En ese momento, su tono siempre dulce y melodioso viró a fuerte y picante cuando lo miró a los ojos y le tiró “Y si yo te lo hago a vos… ¿Qué?”. Entonces, Tinelli se quedó sin respuesta ni palabras para decir. Siguió con el puntaje, elogió a un coach y en el medio de todo eso admitió que “y bueno, me dejaron sin respuesta. ¡Tremendo!”. A confesión de partes, relevo de pruebas. Esta nueva edición del nuevo clásico de Showmatch… parece que lo ganó Guillermina.

Fuente Paparazzi