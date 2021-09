Michael Constantine, el actor que encarnó al padre de la protagonista del film Mi gran casamiento griego murió este jueves a los 94 años, de acuerdo a lo que confirmó al medio Variety el representante del artista.

La comedia romántica de 2002 es una de las películas más taquilleras dentro de ese género. De acuerdo a Box Office Mojo recaudó algo más de 387 millones de dólares en todo el mundo.

La actriz Nia Vardalos, que encarnó a su hija en la pantalla grande, lo despidió en Twitter con un emotivo mensaje: “Michael Constantine, el padre de nuestro elenco-familia, un regalo a la palabra escrita y siempre un amigo. Actuar con él vino con una oleada de amor y diversión. Atesoraré a este hombre que le dio vida a Gus. Nos dio tantas risas y ahora merece un descanso. Te amamos Michael”.

Junto al tuit compartió una foto de parte del elenco brindando y otra de Constantine y el padre de Vardalos. “Que mis dos papás descansen en paz”, escribió.

Antes del fenómeno que generó ese film, que tuvo una secuela, Constantine era conocido como actor de televisión: interpretó al director Seymour Kaufman en la sitcom de James L. Brooks Room 222, que se emitió en la cadena ABC desde 1969 hasta 1974. Por ese trabajo, se llevó un premio Emmy en 1970.

El intérprete había nacido el 22 de mayo de 1927 como Constantine Joanides, en Reading, Pensilvania. Comenzó su carrera en los escenarios de Nueva York, aunque hizo su debut en la pantalla chica casi en paralelo a la aparición de la TV en The Big Story, de la NBC.

Se destacó en teatro. En 1955 fue suplente de Paul Muni, quien interpretó a Henry Drummond en la producción original de Broadway de Inherit the Wind. Luego apareció en Compulsion, The Miracle Worker, The Egg y Arturo Ui.

La particularidad es que mientras hacía diferentes participaciones en el teatro de Broadway y otros escenarios, para poder llegar a fin de mes trabajó como vigilador nocturno y, también, en un polígono de tiro.

Su debut en el cine fue en The Last Mile, protagonizada por Mickey Rooney. A partir de ahí, en la década del ‘60 empezó a tener más papeles, tanto en la pantalla grande como en la televisión y trabajó en films como The Hustler, Hawaii, Quick Before It Melts, Skidoo, Justine y en programas reconocidos como Dr. Kildare, Los intocables, La dimensión desconocida, Perry Mason, El show de Dick Van Dyke, entre otros.

La última película en la que participó fue en 2016 en Mi gran casamiento griego 2, justamente, la secuela del film que lo hizo famoso a nivel internacional.