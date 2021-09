Pampita vive horas especiales. Pero no por ello, Carolina pierde su espontaneidad y cuenta todo lo que le pasa en su vida personal. Así fue cómo en el piso de su programa en NET TV, la modelo enfrentó las versiones de separación de Roberto García Moritán y explicó por qué no usa su anillo de casada. ¡Qué bombazo!

La que lanzó y refutó las versiones fue ella misma, dando una picante aclaración cuando nadie se la esperaba. “No uso el anillo de casa para los que me pregenten porque sigo hinchada y no me entra”, comenzó. “Con mi marido estoy fantástica”, asumió.

Como quien pisara un palito que nadie puso en el camino, Pampita se metió sola en el laberinto y allí fue cuando empezaron a tejerse versiones de todo tipos. Se aclara rápido: todas fueron desmentidas por el círculo íntimo.

“Es cierto que Roberto está en campaña y pasa mucho tiempo fuera de la casa, pero no la descuidó ni un segundo a ella, a Ana ni a los chicos. Así que lo que puedan decir es cualquier cosa. Ella se siente perfecta más allá de lo que vivió con Blanquita”, sumaron las mismas personas.

Todo se inició en Pampita Online, su propio programa en Net TV, después de mostrar su hermoso look del día: “Le muestro el anillo, es gigante. Todavía no me anda el de compromiso y el de casada, no me terminé de deshinchar. ¿Qué quieren que les diga? Pero estoy fantástica con mi marido, por si andan preguntando. Porque después preguntan”, fueron sus palabras exactas.

Pampa y Roberto García Moritan se conocieron en 2019, y apenas unos meses después se casaron (fue el 22 noviembre) con un fiestón transmitido casi en cadena nacional en Palacio Sans Souci de zona norte. En el mes de julio pasado fueron padres de su primera bebé, Ana, y se especula con que congelaron óvulos para “un varoncito”.

El 8 de septiembre fue el noveno aniversario de la muerte de Blanca, la hija mayor de Carolina, y es por ello que decidió no ir a La Academia de Marcelo Tinelli, donde es jurado. “Cada vez que escucha cantar o bailar a una nena hay que contenerla”, dijo Angel de Brito a modo de anécdota.

Pero en una charla con Julia Zenko, Carolina quebró en llanto: “Yo no debería estar haciendo un programa. Claro, estoy parturienta”, comentó. “Qué lindo cantar con tus hijas. Qué lujazo. Y que el talento se fue dando de generación en generación”, finalizó. ¡Mucha fuerza, Pampa!

Fuente Paparazzi