Rocío Marengo juega para el jefe, la tribuna y el programa. Cuando no pasa nada en La Academia, la rubia se encarga de generar lo que haya falta. Se lo pida, quien se lo pida. Esta vez, “gracias” a sus compañeros, se quejó duro del desempeño de Karina La Princesita en el jurado, que fue en reemplazo de Pampita. Y se armó de lo lindo.

“Yo llegué re tranqui. Me empezaron a hablar de que el reemplazo de Karina puede perjudicar a los compañeros. Me empezaron a cargar fichas. Estaban todos dispuestos a hablar, pero en el momento en que Marcelo preguntó ya no estaban al lado mío y me tuve que hacer cargo”, le dijo Marengo a Teleshow.

“No querían dejarme sola, pero les dieron el puntaje y se iban yendo. Hablé por ellos porque yo no estuve en el duelo. A mí no me molesta. Me mandan a hablar, pero no quiero que piensen que me lo tomo personal porque a mí no me afectaba, pero tuve que hablar porque me lo pidieron mis compañeros”, contó y dijo que los que se quejaron fueron Cande Ruggeri, Viviana Saccone y Agustín Cachete Sierra.

“Kari es una genia, somos muy parecidas. Lo que pasa es que yo me animo un poco más a hablar: en mis compañeros hay mucho lobito con piel de cordero. Están muy picados”, terminó Marengo.

“Yo cuando acepté supuse que iba a pasar. Igual, fueron menos de los que creí. Y si Ángel no la mandaba al frente, Marengo no decía nada. Ella dijo que no estaba enojada, que fueron los compañeros los que arrugaron todos. Lo dijo por ellos que se quejaron y después desaparecieron”, se defendió La Princesita.

“No me llegó ningún comentario, y en la pista nadie dijo nada tampoco. El tema no lo sacó Marengo sino Ángel. Y nadie se animó a decir nada. Yo sabía que iban a decir algo, y si lo decían, estaba de acuerdo. Pero, primero, las quejas a Marcelo Tinelli que fue quien quiso que yo estuviera ahí”, sumó.

“Y segundo, es verdad que hace ruido que un participante sea jurado. Pero entiendo que el enojo viene porque ellos también quieren ser jurado”, atacó.

“Para que no se enojen ahora le toca a otro. Y me parece bien, es un reality. A mí ya no creo que me llamen, pero ojalá le toque a otro así no se enojan tanto”, finalizó.

Fuente Paparazzi