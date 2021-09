En la tarde de hoy el Frente Amplio por Tucumán, espacio conformado por Libres del Sur, el Partido Socialista, la Corriente Acción Solidaria y profesionales independientes; cerró su campaña con vistas a las PASO del domingo con un Acto en la Plaza Independencia.

Allí estuvieron dirigentes de las distintas fuerzas políticas que conforman el FAT, y contó con la participación de los precandidatos a senadores y diputados del espacio, en el marco de una nutrida concurrencia de jóvenes y vecinos de toda la provincia.

El legislador Federico Masso, quien encabeza la lista de precandidatos a senadores, cerró el acto refiriéndose al rol del Frente Amplio en los próximos comicios “Somos la esperanza de quienes quieren un país normal. Un país donde se pueda vivir a partir del fruto del trabajo genuino, donde se pueda salir a la calle sin pánico a la inseguridad, donde exista estabilidad económica para emprender y poder progresar”.

Masso volvió a cuestionar la grieta Macrismo vs Kirchnerismo. “Vivimos en una grita que nos trajo constante crisis económica, social y política; y quieren acostumbrarnos a que eso sea lo normal. Nosotros creemos, como la mayoría de la población, que los que gobernaron y los que gobiernan peleándose por el poder han fracasado; no pueden unir a los argentinos y los tucumanos ni en valores ni políticas públicas que resuelvan los problemas de la gente. Los resultados, de los que ninguno de estos dos sectores se hace cargo, han sido los mismos. Hoy nos dejan un Tucumán y una Argentina con un 52% de pobreza, 10% de indigencia y 15 puntos de desempleo. Nos quieren acostumbrar a estos índices y a que las instituciones y el estado sean sinónimo de corrupción, impunidad y clientelismo”

En este sentido agregó “La gente se enoja con la política porque la han defraudado. Tuvieron la oportunidad de gobernar y de construir un proyecto de país en serio, y no lo hicieron. No invirtieron en educación, no reindustrializaron el país, no promovieron el crecimiento de ningún sector. Lo único que hicieron fue dejar al país endeudado y a los argentinos y tucumanos sumidos en la pobreza y la desigualdad.”

El precandidato a Senador también se refirió a las propuestas del Frente Amplio para cambiar el rumbo del país y la provincia “Es importante que empecemos a construir el camino hacia la Argentina y el Tucumán que merecemos. Por eso diseñamos un proyecto de doble escolaridad para la educación pública centrado en la programación, la informática y los idiomas, que apunta a que los jóvenes tengan acceso a puestos de trabajo cuando terminen la secundaria. Los resultados del mismo se verían en menos de 6 años, impactando no sólo en lo laboral sino también en seguridad, ya que esta jornada escolar extendida permitirá contener a muchos niños y jóvenes para que no caigan en el consumo problemático o el delito. Así también, como medida más inmediata, proponemos impulsar el Programa Primer Empleo, dónde el Estado incentiva al sector privado mediante el pago de parte del sueldo del trabajador y la reducción de cargas sociales.”

“Mientras el oficialismo y Juntos por el Cambio realizan actos multitudinarios, sin protocolo de bioseguridad y utilizando los fondos públicos, nosotros terminamos la campaña como la empezamos: de cara a la gente, y con mucha austeridad. Queremos recuperar la confianza de la ciudadanía y devolver a la política y las instituciones al camino de la transparencia, la decencia y la honestidad. La política tiene que dar el ejemplo, no abrazarse a los privilegios como hacen los partidos de la grieta. Les pedimos que este domingo voten al Frente Amplio por Tucumán para construir un país y una provincia pujantes y vivibles, un país normal”, finalizó.