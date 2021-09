La mujer de 38 años afirmó que el acusado la hostiga constantemente a tal punto de que sufre ataques de pánico.

Una manicura decidió buscar ayuda en la Justicia, luego de sufrir las consecuencias del hostigamiento y las agresiones verbales y psicológicas que supuestamente sufre de parte de su exesposo.

La mujer de 38 años, domiciliada en el barrio Challua de la ciudad de Suncho Corral, departamento Juan Felipe Ibarra, expuso que fruto del matrimonio con el acusado, tuvo un hijo, quien actualmente tiene siete años. No obstante, desde hace seis que se encuentra separada de su exmarido, aunque nunca llegaron a un acuerdo para divorciarse.

En este sentido, la denunciante expuso ante los investigadores que las situaciones violentas protagonizadas por su exmarido y el consumo de sustancias tóxicas provocaron que finalizara la relación sentimental que los unía.

La manicura señaló que su exmarido mantiene actualmente una relación amorosa con otro hombre y hay semanas que no aparece para preguntar apara visitar a su hijo. Cuando decide hacerlo, la mujer le cuestiona por qué no visita a su descendiente ni lo lleva a su casa, aunque siempre es insultada y amenazada.

Uno de los últimos episodios sucedió anteayer, ocasión en la que el sospechoso dejó al hijo de ambos en el domicilio de la mujer, luego de que compartieran la jornada. La manicura afirmó que mientras realizaba sus quehaceres domésticos, el hombre le sustrajo varios artículos de belleza, al parecer, para que no los usara. Tras reclamarle la actitud y recuperar sus pertenencias, el acusado la agredió verbalmente y amenazó, por enésima vez. En este sentido, la mujer dijo que advirtió que el sujeto tenía en la mochila envoltorios que posiblemente eran de marihuana.

La denunciante manifestó que teme por su integridad física y la de su hijo y que a causa del constante hostigamiento, sufre de ataques de pánico.

Ante un pedido de la mujer, el Ministerio Público Fiscal ordenó que se le activara el botón antipánico, mientras se realiza una investigación y se concretan medidas procesales. La causa está en manos de las autoridades de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar de la Fiscalía.