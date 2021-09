Condenan a prisión perpetua a un hombre por el femicidio de su expareja en Villa Lugano

Un hombre fue condenado en las últimas horas a la pena de prisión perpetua por el femicidio de su ex pareja, Lidia Soto, cometido en 2019 en el barrio porteño de Villa Lugano.

Se trata de Rubén Quispe Cahuaya, a quien el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº7 condenó a la pena máxima, por considerarlo responsable por el delito de “homicidio agravado por mediar violencia de género y por haber sido cometido a una persona con la que se ha mantenido una relación de pareja”.

El Ministerio Público Fiscal de la Nación publicó que los jueces Gabriel Vega, Gustavo Rofrano y Alejandro Noceti Achával, dictaron la sentencia en la misma línea que lo solicitado por el fiscal Oscar Ciruzzi, aunque rechazaron los pedidos de considerar la emoción violenta como atenuante en el caso y el de declarar la inconstitucionalidad de la prisión perpetua.

Según la acusación fiscal, el 29 de octubre de 2019, cerca de las 18:30, Quispe Cahuaya fue al domicilio donde su ex pareja vivía con sus dos hijos, en la calle Santander al 5.400, de Villa Lugano, y discutió con Soto quien no quería que estuviera en la casa, ya que estaban separados, pero el hombre no lo aceptaba.

Sin embargo, el hombre se quedó a dormir y cerca de las 5:00 de la mañana del día siguiente, sorprendió a la mujer cuando se despertó y comenzó a golpearla. “Te voy a matar”, le dijo y tomó un cuchillo con el que la hirió 23 veces en distintas zonas del cuerpo.

Para el fiscal Ciruzzi, el ataque fue perpetrado delante de los hijos de ambos, y tras el hecho, el agresor se fue de la vivienda y se entregó en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires.

La víctima falleció en el acto debido a las múltiples heridas recibidas en su pecho, cuello, abdomen y brazos.

Fuente Diario26