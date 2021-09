Cristina Kirchner en cierre de campaña.

La vicepresidenta Cristina Kirchner cuestionó hoy en duros términos a los dirigentes y candidatos de la oposición, a quienes acusó de “mentir”, al tiempo que insistió en que se discuten “dos modelos de país” y reclamó que el lunes después de las PASO se pueda “debatir un país sin agravios”.

La ex mandataria se expresó así durante el acto de cierre de campaña del Frente de Todos para las PASO, donde criticó los dichos del ex presidente Mauricio Macri sobre el peronismo y afirmó: “En el Senado mi partido votó los allanamientos de mis tres casas y yo había sido la presidenta del peronismo. Entonces, ¿por qué dicen que no tenían mayoría?“.

“Rompieron el bloque y le votaron todo. Y no critico a nadie. Son razones de política. Pero que no nos mientan, que se hagan cargo de que tuvieron mayoría para gobernar porque le votaron todos los proyectos. Me subleva la mentira, no podemos dejar que sigan mintiendo”, disparó.

Señaló que, en ese escenario, “se levantaron 30 hospitales portátiles y en la provincia de Buenos Aires terminamos cinco hospitales” que, recordó, al final de su Presidencia “había dejado prácticamente terminados pero que se habían negado a abrir”, al encabezar junto al presidente Alberto Fernández el cierre de campaña electoral nacional del Frente de Todos (FdT), de cara a las PASO, en Tecnópolis.

Además, criticó a los precandidatos de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal y Diego Santilli, al poner un manto de dudas sobre sus situaciones patrimoniales y revelar transacciones inmobiliarias, tras lo cual sostuvo que en los medios de comunicación que visitan “nadie les pregunta nada”.

“Espero que el lunes podamos debatir un país sin agravios, sin insultos, que cuando vayamos a discutir a un medio no maltraten a un candidato”, sostuvo Cristina Kirchner y afirmó: “Esto no tiene que ser un cierre de campaña, tiene que ser una apertura de debate en el país“.

