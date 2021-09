Un calzado de calidad es fundamental a la hora de practicar running para evitar lesiones. Para que te dure en buen estado por más tiempo, seguí esta serie de consejos:

Evitar la humedad

La que se genera en el interior de la zapatilla mientras entrenás es inevitable, y está bien que así sea. No obstante, debés estar atento para no exponerlas a condiciones similares mientras no la estés usando, y para ello hay que tomarse unos 5 o 10 minutos.

Tan pronto termines de correr, no importa si el clima está lluvioso o soleado, quitátelas, desatales los cordones, quitales las plantillas, y dejalas airear en un lugar sombreado. Podés usar papel de diario dentro si están muy mojadas.

No te las dejes puestas

Algunos vuelven de salir a correr y se quedan con sus zapatillas un par de horas antes de quitárselas, obligando al calzado a permanecer húmedo y, con ello, aumentando las posibilidades de que se dañe como consecuencia del calor que aún emite el organismo.

Dos pares, la mejor solución

Si bien es cierto que comprarlos puede significar un gasto importante, al combinar dos calzados en lugar de depender sólo de uno, le darás más descanso a cada uno de ellos, brindándoles la oportunidad de estar completamente preparados para otra salida.

Guardado

Si en tus muebles no tenés espacio suficiente para guardarlas, dejalas debajo de la cama, o en cualquier sitio donde no tengas que apilarlas junto a otras.

Superficie

El asfalto puede ser perjudicial para las articulaciones y para tus zapatillas así que, en la medida que puedas, intentá entrenar sobre superficies más blandas, prolongando su existencia.

Fuente: Ok diario

FuenteNexofin