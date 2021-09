Emilia Attias tiene una hija de 5 años, Gina, fruto de su relación con el Turco Naim. La actriz y conductora lleva a la niña de viaje con ella y ha estado en contacto con varias culturas de diferentes países del mundo.

En una entrevista con revista GENTE, Emilia reveló algunos detalles de la educación que eligió para Gina y por qué no está de acuerdo que se forme en una escuela ‘tradicional’.

“Visité más de 25 colegios, desde que ella era muy chiquita. Me tomé mucho tiempo en entender un poco las propuestas educativas y las pedagogías que tenían disponibles en Buenos Aires. Decidirse por un colegio no es algo menor”, contó.

Y agregó: “Después de esa búsqueda exhaustiva tuve mis preferencias. La Waldorf y la Montessori eran algunas de ellas. Ahora no está yendo a un colegio de ese estilo, pero sí asiste a uno con una visión bastante abierta, aunque académicamente más tradicional. Tiene valores de evolución social que me parecen interesantes y siento que aportan mucho”.

Por otro lado, Emilia confesó que está aprendiendo a transitar la educación desde su rol como mamá y que le presta atención a los cambios que el colegio provoca en Gina: “Soy sensible a escucharla a ella, lo que quiere, lo que va necesitando, si la escuela encaja bien con ella… No es que la pongo en un lugar y me olvido. Capaz que ahora le gusta, pero en dos años ya no”.

Consultada por la pedagogía Waldorf, la conductora comentó: “Es algo hermoso. Es más cercano a la integridad del niño o niña, centrada más en su emocionalidad y, a partir de ahí, explora la parte académica. Me parece muy valioso y sigue resultando atractiva e interesante para mi hija. Tal vez, en algún momento, vuelva a esa pedagogía”.

Por último, Attias remarcó la importancia que tiene la mirada feminista en la educación que quiere para su hija “La voy a acompañar en contextos donde se entere de la lucha que tuvieron algunas mujeres para reivindicar por qué hoy goza de los derechos que goza. La educación feminista ya es parte de mi personalidad como mamá”.

Fuente Paparazzi