Si bien Charlotte Caniggia suele compartir fotos en sus redes, pocas veces se abre realmente a mostrar una faceta de su vida. El contenido anodino que publica es calcado de las tantas influencers que pululan en el mundo: ropa y accesorios de lujo, poses sexies con muchos filtros, y no mucho más.

Por eso, los seguidores de Charlotte quedaron sorprendidos cuando en las historias de Instagram abrió una ventanita a su mundo más privado: el universo de obsesiones en el que vive en su día a día. Puntualmente, a la hora de ordenar su casa.

Es que la hija de Claudio Paul y Mariana Nannis, que vive sola, mostró una curiosa postal del living de su hogar, con el juego de sillones dados vuelta contra el piso, en plena faena para dejarlo todo impecable y sanitizado.

“Obsesión por la limpieza”, escribió la melliza de Alex en la foto, que permite ver, además, lo llamativamente vacía de adornos que luce su casa. Sillones color gris topo, paredes blancas, una lámpara estilo shabby chic con caireles y pisos de madera pintada dominan el espacio que, al menos desde este encuadre, no permite ver ni un cuadrito.

“Vivo sola. A mis papás no los veo hace como tres, cuatro meses. Mi mamá está en Europa y hablo por WhatsApp, pero no es lo mismo … .Y mi papá siempre está de viaje, así que lo veo a mi hermano, Alex, que se quedó acá también”, contó la joven hace unas semanas en PH Podemos hablar.

En esa visita habló de Axel, su hermano pintor que vive en España, a quien no ve desde hace “cinco o seis años”, según contó. “Sí, es re triste, pero bueno, tengo a Alex. Me llevo bien con Axel, pero no tanto como con Alex. Somos mellizos y es muy copado, nos llevamos muy bien. Así que nada, me veo con Alex, ya está”.

Fuente Paparazzi