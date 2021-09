Barbie Vélez y Lucas Rodríguez se casarán el martes 21 de septiembre, justo con la llegada de la primavera. La fiesta se realizará apenas unos días después, el sábado 25, en un salón de la zona de Ingeniero Maschwitz. “Está todo como lo soñamos, pero no queremos adelantar mucho para que los invitados tengan sus sorpresas”, dijo ella.

Pero, ¿quiénes serán los invitados? Allí vino una gran rareza, que no todos se esperaban. No habrá (o casi no habrá) vips en la gran fiesta de casamiento de este 2021 y fue por una decisión de la pareja. “Queremos que sea algo nuestro. Y por eso y por los protocolos es chico, no más de 100 personas”, dijo la hija de Nazarena.

El único top top que podrá asistir a la ceremonia será José María Muscari. Y la propia Barbie explicó las razones: “Nos va a acompañar la familia y los amigos más íntimos. El único famoso es José María Muscari, que es un gran amigo. Es todo un esfuerzo hacer un casamiento hoy en día y hay gente a la que queremos mucho y no pudimos invitar y lo entienden”, aseguró en La Nación.

En la misma entrevista, Vélez dio más detalles de su casamiento con Lucas Rodríguez: “De chica soñaba con una boda y un vestido blanco pero con el paso de los años sentí que no era necesario porque nos amamos y nos llevamos bárbaro, entonces no necesitaba ese broche de oro. Pero a partir de la propuesta de matrimonio volví a revivir todas esas emociones y tengo mucha ilusión. No paro de llorar”.

Sobre la historia de amor, Barbie marcó un antes y un después de Fede Bal: “Hace cuatro años que vivimos juntos y no hablábamos de boda, por eso me sorprendió cuando me lo propuso en diciembre pasado, en un viaje familiar a Punta Cana. No me lo esperaba. Además creímos que la pandemia se había terminado, aunque siempre tuvimos la idea de un casamiento intimo y no de invitar conocidos por invitar”.

“Empezamos a organizarlo en febrero pasado y era un día a día porque en abril volvimos a fase 1, había restricciones. Habíamos plantado la fecha de 21 de septiembre en el civil y 25 la fiesta y dijimos: ‘si se puede, se hace y si no será un civil chico para nuestras familias’. No nos volvimos locos pero teníamos esperanza de hacerla”, sumó.

En el final dio más detalles de la preparación de la boda: “El salón se llama Janos y queda en Maschwitz, tiene un lugar hermoso y enorme afuera, donde va a ser la ceremonia y recepción, y la comida va a ser adentro. Lucas no es católico, no es religioso, así que vamos a hacer una ceremonia laica ahí mismo, al atardecer, a las 18″.

“Y va a durar todo lo que nos dejen. Hay sorpresas que no pudo contar porque los invitados no saben. Por ejemplo, va a haber una banda, que es un regalo de mi papá. Va a haber cosas tradicionales, como el vals, el ramo y otras más modernas. Todo muy personalizado”, lanzó.

“Sabíamos la relación que teníamos y menos mal que no hicimos caso porque llegamos hasta este punto. Cuando empezás una relación no sabés si va a durar un día, un mes, un año o veinte. Tenemos una relación hermosa, nos amamos, nos acompañamos, nuestras familias se llevan increíble. Gracias a Dios seguimos adelante y acá estamos”, finalizó.

¡Qué lindo es el amor! ¡Felicitaciones Barbie!

Fuente Paparazzi