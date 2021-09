A lo largo de su carrera en los medios de comunicación, Maru Botana construyó una imagen alegre y alborotada en la cocina, pero más de la actitud que le pone a su trabajo y a su vida en general, hace trece años que convive con un profundo dolor: el 21 de septiembre de 2008 murió Facundo, uno de sus ocho hijos, a raíz del síndrome de muerte súbita del lactante, mientras estaba en la casa de su abuela.

En un nuevo aniversario de la muerte de su bebé, Botana decidió publicar una profunda carta en sus redes sociales. “Te miro y te pienso y te imagino. Miles de sentimientos se me vienen. Siempre, siempre te extraño y aunque mi mochila de piedras ya no pese tanto , esta ahí. Hoy es mi día especial, hace 13 años que te fuiste y aunque aprendí a convivir con tu ausencia, una parte de mi corazón se fue con vos”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en la que se ve a Facundo con su sobrina, Maggie.

“Sé que estás con nosotros y que sos nuestro angelito y hoy entiendo mas claramente tu misión aquí abajo. Cuántas veces pensé que podía volver a verte, qué se yo. Quizás una pavada, pero me diste algunas señales. Me quede con ganas de abrazarte y besarte, de sentirte. Y te mentiría si te digo que entiendo tu partida”, continuó. Y contó como ha transitado todo este tiempo: “Algunas veces puedo hablar de vos sin emocionarme, otras se me cierra la garganta y el corazón me late a mil. Pasaron varios años y aprendí a seguir con tu ausencia, aprendí a seguir sonriendo y aprendí que la vida esta llena de obstáculos muy fuetes como este, pero sobre todo aprendí a que hay que seguir”.

Más allá de su dolor, Maru destacó que aprendió a vivir con gratitud por su familia y por los seis meses que pudo compartir con su hijito. Y reveló cuál fue la enseñanza que el nene dejó en sus otros hijos, Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio y María Inés. “Tus hermanos, esa tribu tan linda… Sabés, Facu, que estás ahí entre ellos. Les dejaste un amor increíble, son todos distintos pero se cuidan y se respetan un montón, se quieren muchísimo y siempre están unidos para ayudarse. Estás ahí, en miles de situaciones en alerta”.

En su caso, señaló que el desconsuelo por semejante pérdida la llevó a enfocarse en ayudar a los demás. “El dolor tan grande de tu partida, me hizo dar cuenta de que si había podido soportarlo era porque tenia que seguir pero no quieta sino bien activa y haciendo”. Por último, la conductora contó que decidió pasar este día tan especial en Bariloche junto a algunos de sus hijos. “Hoy, 21 de septiembre, un día tan especial, un día de flores, un día de pura alegría, un día distinto, estoy acá en Bariloche con Agus, Isa, Mati y Sofi. su novia, Juani e Ine. Feliz , y en ese cielo azul hermoso sé que estás. Te adoro mi amor y te extraño tanto, pero sé que ese cielo cada vez que lo miro me sonríe”, concluyó.

Fuente Diario26