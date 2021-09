Rocío Marengo vive días muy complicados después de haber hecho catarsis en vivo en La Academia sobre su relación con Eduardo Fort y sus desilusiones en estos 8 años.

“Estoy hace 8 años remando, acompañando, y no es capaz de venir a acompañarme. Se hace el que me apoya, pero estoy harta. Re podrida, porque hace 8 años que estoy al lado de él, bancándome a la ex que me salió a putear por todos lados, que me trata de prostituta. Soy su mujer hace 8 años y no es capaz de venir a bancarme”, lanzó la mediática en vivo tras haber bailado en el reality.

Después de unos días, Marengo tuvo que contestarle a los hijos y sobrinos de Eduardo que habían salido en defensa del empresario. Este lunes, la mediática regresó a la pista y más calmada reveló cómo está hoy su relación con Fort.

“Bien, bien, estamos ahí… Ahí estamos… Unos días… ¿no? un poco, fue un poquito fuerte todo, pero yo estoy bien, tranquila”, le respondió ante la pregunta de Marcelo Tinelli.

El conductor le insistió y quiso indagar si estaban separados o habían logrado solucionar las cosas: “Estamos bien, es raro marce ahora definir. Estamos en un momento en el que los dos estamos pensando un poco cómo seguir y bueno, ahí estamos, en una etapa diferente a la que veníamos viviendo”, cerró Marengo.

Fuente Paparazzi