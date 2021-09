Si bien Beto Casella y su actual novia se conocen desde hace más de 10 años, lo cierto es que al comienzo solo se trataba de una relación de compañeros de trabajo. Sin embargo, la buena onda entre ellos se transformó en amor y en el 2014 comenzaron a salir.

Y a pesar de haber atravesado una crisis de pareja en el 2018, el conductor de Bendita y Carolina Wyler aún siguen juntos, a pesar de todos los pronósticos que podían no apostar a tanta durabilidad por la gran diferencia de edad, ya que la locutora es 26 años menor que él.

El tiempo pasó y pandemia mediante la parejita fue apostando a la convivencia. Del lado de los que pudieron surfear esa ola y seguir adelante con su relación, Beto habló en Mañanísimas, y en diálogo con Carmen Barbieri el conductor se refirió a la posibilidad de pasar por el altar.

Luego de que la capocómica le consultara a Casella qué hace para mantenerse y verse siempre bien, el periodista comentó: “Me parece que si estás bien ayuda a levantarte bien a la mañana. Yo estoy enamorado, en una pareja donde hay amor mutuo”.

Fue entonces que Beto se metió en el tema de la convivencia y contó: “Desde la pandemia sí, estamos conviviendo. Antes teníamos un método que eran 4 días sí, 3 no, o al revés. Funcionaba bárbaro y lo recomiendo. Pero en un momento de la pandemia era no nos vemos más o probemos. Yo tengo espacio, vivo en un lugar modesto pero amplio, y se vino”.

“¿Cómo funciona la convivencia?”, indagó Barbieri. A lo que el periodista de El Nueve confesó: “Sí, funcionó. Creo en la inteligencia del amor. Al principio uno tiene que hacer un curso acelerado de ver que le gusta al otro, que le jode e ir haciendo manuales”.

Por su parte, Pampito interrumpió para preguntarle si tenían planes de casamiento y Beto le contestó: “No sé, no creo. Muy caro, mucha guita, quedás mal con mucha gente. Haría una sandwicheada con 20 amigos, no esos eventos con 150 personas a las que me ha tocado ir por compromiso. Esa ostentación en lugar caro lo rechazo”.

Fuente Paparazzi